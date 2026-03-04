Confirman hallazgo sin vida de Kimberly Joselin, alumna de la UAEM

La Fiscalía de Morelos confirmó que el cuerpo encontrado en la zona donde se buscaba a Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), es el de la joven que estuvo desaparecida.

Kimberly Joselin Ramos Beltrán fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el 20 de febrero de 2026, por lo que el caso fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, la cual activó la ficha de búsqueda de la joven de 18 años.

"Estudios practicados por la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGE Morelos confirman que el cuerpo sin vida localizado ayer corresponde a la joven Kimberly Joselin", informó la fiscalía estatal.

¿Qué se sabe de la desaparición de Kimberly Joselin en Morelos?

La ficha de búsqueda, con el folio ALBAMOR/3072026, señala que Kimberly Joselin Ramos Beltrán fue vista por última vez el 20 de febrero de 2026 en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la joven es estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.

Capturan a presunto implicado en desaparición de Kimberly Joselin

Un hombre llamado Jared Alejandro “N” fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, en perjuicio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

De acuerdo con la fiscalía estatal, habría indicios para presumir la participación de este hombre en la desaparición de la joven universitaria. La captura del presunto implicado fue anunciada el sábado 28 de febrero pasado y quedó bajo prisión preventiva.

La institución indicó que el 21 de febrero, familiares denunciaron la desaparición de Kimberly y la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas recabó los indicios correspondientes que presumen la participación de Jared Alejandro “N”.

Hallan cuerpo en zona donde buscaban a Kimberly Joselin

El cuerpo de una mujer fue encontrado tras labores de búsqueda y el hallazgo se habría realizado en la periferia de una cabaña ubicada en la zona norte de Cuernavaca, el mismo sitio donde el domingo por la noche fueron encontradas prendas que, presuntamente, eran de la joven.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que, como parte del operativo interinstitucional desplegado en los últimos días, fue encontrado un cuerpo sin vida en uno de los polígonos de intervención.

Hoy, a través de un mensaje en redes sociales, la institución dio a conocer que, tras las pruebas periciales, se confirmó que el cuerpo encontrado en la zona de búsqueda era el de Kimberly Joselin.