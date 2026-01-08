Emboscada en Ciudad Juárez: Acribillan a policías en una gasolinera; hay un muerto y dos heridos

La violencia se desató la tarde de este jueves en la frontera. Un ataque armado directo cobró la vida de un elemento de seguridad y dejó a dos más gravemente heridos en una gasolinera de Ciudad Juárez, Chihuahua , lo que provocó una intensa movilización policiaca por tierra y aire.

El ataque ocurrió sobre la Avenida López Mateos, una de las arterias principales de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas son agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (aunque versiones preliminares en el lugar mencionaron a policía municipal), quienes se encontraban detenidos en la estación de servicio.

¿Qué pasó en la López Mateos, en Chihuahua?

Al lugar acudió el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para documentar los hechos. En el lugar había una completa movilización de unidades de seguridad y se recibió el apoyo aéreo.

Testigos señalan que los oficiales fueron sorprendidos en un momento de vulnerabilidad. La unidad oficial tenía el vehículo apagado y los agentes estaban siendo atendidos cuando, de manera repentina, sujetos fuertemente armados descendieron de una camioneta y abrieron fuego a quemarropa.

En el lugar de los hechos quedó el cuerpo sin vida de uno de los agentes investigadores. Sus dos compañeros, quienes sobrevivieron a la ráfaga inicial, fueron rescatados y trasladados de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Operativo por aire y tierra en Ciudad Juárez

Tras el código rojo, la zona fue blindada inmediatamente. Un helicóptero de las fuerzas de seguridad comenzó a sobrevolar la Avenida López Mateos en busca de los agresores, mientras que en tierra, una gran cantidad de elementos municipales y estatales acordonaron la escena del crimen.

Posteriormente, elementos de la Policía Estatal resguardaron el Hospital General en la zona de Urgencias, sitio al que arribó el oficial herido durante el ataque.