VIDEO: ¡El premio a la “madre del año”! Mujer ayuda a su hijo a escapar de la policía en Sonora

¡Vaya "ejemplo" a seguir! Una madre decidió que su hijo, un adolescente de 15 años de edad, no terminaría tras las rejas y, sin pensarlo dos veces, lo ayudó a escapar de la policía en calles de Cajeme, Sonora; el momento quedó capturado por las cámaras.

El video se hizo viral en redes sociales, desatando una ola de críticas sobre el actual de la mujer ante la justicia, pero ¿qué pasó con el joven y la madre?

Al parecer, el adolescente había sido detenido por su presunta participación en robos y, según los primeros informes, el menor fue encontrado en flagrancia, por lo que se encontraba esposado dentro de la patrulla.

Entre jaloneos y disparos: Así fue como la madre logró liberar a su hijo en Sonora

En el video difundido en redes sociales, se puede ver como la madre del joven se le hace fácil abrir la puerta de la patrulla y, entre jaloneos con el policía que se encontraba dentro de la unidad, ayudar a que su hijo lograra salir del vehículo.

Sin pensarlo dos veces, el joven bajó rápidamente del auto, corriendo a toda velocidad al lado contrario del que se encontraba la unidad policíaca.

Elementos de seguridad comenzaron a perseguirlo; sin embargo, y con total descaro, la madre se colocó frente a ellos para que su hijo pudiera correr lo más lejos que pudiera. Al quitarla, la madre corrió tras los oficiales.

En el video se pueden escuchar una serie de disparos y algunos personas exclamando a gritos: "balazos". Nadie resultó herido durante la persecución.

Indignación en Cajeme 🚨



Un menor de 15 años, detenido por presuntos robos, intentó escapar con ayuda de su propia madre, quien abrió la puerta y obstaculizó a policías mientras lo perseguían.



Aunque logró huir momentáneamente, fue recapturado minutos después.



Los detalles… pic.twitter.com/AvY8SNphQs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026

Capturan al adolescente de 15 años tras escapar de la policía

¡No logró salirse con la suya! A pesar del esfuerzo de la madre por liberar a su hijo, el adolescente de 15 años logró ser capturado por elementos de la policía. Se desconoce la situación legal actual del menor de edad.

Por otro lado, las autoridades oficiales no han dado más información respecto al tema, por lo que se desconoce si la madre del adolescente tendrá sanciones por haberlo ayudado a escapar.