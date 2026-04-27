“Todo era para que yo hubiera muerto": Wendy, la enfermera que sobrevivió a 25 puñaladas de su novio, espera justicia

Este lunes 27 de abril, la joven enfermera, Wendy, se presentó ante las cámaras de Azteca Noticias para exigir justicia tras ser brutalmente atacada por el que era su novio, también enfermero, Pedro Jared "N".

Wendy relató cómo su agresor intentó arrancarle la vida el pasado 10 de marzo en Ecatepec, Estado de México.

Wendy y el milagro que la hizo despertar tras el ataque de su novio

"Es un milagro, la verdad... todo era para que yo hubiera muerto", confesó Wendy al aire en Hechos AM. El ataque fue de 25 puñaladas que alcanzaron su rostro, cuello, abdomen y un pulmón. La gravedad de las heridas la mantuvo en un coma temporal, una oscuridad de la que despertó pidiéndole a Dios protección.

Hoy, aunque está viva, las secuelas son profundas. Wendy perdió su empleo porque el agresor lesionó gravemente la mano con la que realiza sus labores de enfermería, dejándola en una situación sumamente complicada.

Arrestan a familiares del agresor de la enfermera, Wendy

El ataque ocurrió cuando ella intentó salir de la casa de sus suegros tras dar intentar dar por terminada la relación. Según su relato, la madre, el hermano y la tía de Pedro Jared entraron a la habitación, pero en lugar de auxiliarla, volvieron a cerrar la puerta.

Tras ver la magnitud de las heridas, la llevaron a un hospital y la dejaron ahí como "desconocida", sin dar aviso a sus familiares. Por estos hechos, cuatro de ellos ya están detenidos y enfrentan cargos por complicidad.

Primeras señales de violencia: Wendy fue agredida físicamente

Al ser cuestionada sobre las primeras señales de alarma, recordó que la violencia física empezó con una cachetada durante una plática cotidiana. Cuando ella intentó alejarse, Pedro Jared utilizó la violencia psicológica: la amenazó con difundir contenido íntimo para obligarla a quedarse.

Wendy declaró su intención de denunciar, pero no creyó que le harían caso.

Fiscalía intentó dar "carpetazo" al caso de Wendy

A pesar de haber llegado al hospital con órganos perforados y el rostro desfigurado, denunció que las autoridades inicialmente intentaron clasificar su caso como "lesiones" en lugar de intento de feminicidio.

"Si yo llegando con estas heridas, este nivel de lesión, me querían tratar como si fueran lesiones, casi casi dar carpetazo a mi caso. Si yo hubiera llegado con esa denuncia, tampoco me hubieran hecho caso. Me hubieran dicho casi casi que es mi culpa.", señaló, evidenciando el muro de indiferencia que enfrentan las víctimas.

¡Justicia para Wendy! ⚖️🚨



Autoridades del #Edomex capturaron a Pedro Jared “N”, un enfermero de 23 años acusado de intentar asesinar con un arma blanca a su pareja, Wendy, en el municipio de Ecatepec. 🚔🔪



Todos los detalles de la detención aquí: 👇https://t.co/qYy730QL5H pic.twitter.com/eJc2nWdwPm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026

Este lunes 27 de abril es la audiencia contra agresor de Wendy

Este 27 de abril es un día decisivo para Pedro Jared, quien permanece en el Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec tras ser capturado en un "anexo" de Atlacomulco, hoy se realizará la audiencia para dar seguimiento a su proceso.

Lo único que exige Wendy es JUSTICIA.