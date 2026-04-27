Termina la angustia: Localizan a último minero tras 33 días de búsqueda en El Rosario, Sinaloa

Autroridades confirmaron el hallazgo sin vida de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, quien era el último minero desaparecido tras el accidente en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

Beltrán Reséndiz, originario de Zimapán, Hidalgo, era buscado intensamente por equipos de rescate y compañeros desde el pasado 25 de marzo, fecha en que se registró el siniestro en el yacimiento. Tras 33 días de maniobras en la zona, el cuerpo fue localizado, cerrando así la etapa de búsqueda de los mineros atrapados.

#ÚLTIMAHORA | Luego de 33 días de intensa búsqueda, fue localizado sin vida Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, minero de 54 años originario de Zimapán, Hidalgo.



Era el último trabajador desaparecido tras el accidente ocurrido el 25 de marzo en la mina Santa Fe, en El Rosario,… pic.twitter.com/dB4N9XUAVY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026

Minero encontrado sin vida estuvo atrapado durante 33 días

Durante 783 horas, un contingente de 389 elementos de la Defensa, Marina, Protección Civil y la CFE trabajó sin descanso. El reto principal fue la acumulación de monóxido de carbono y otros gases tóxicos, que obligaban a detener las máquinas constantemente para ventilar los túneles.

Autoridades creyeron que Isidro había encontrado refugio

Los equipos de búsqueda creyeron que Isidro se había resguardad y basaron su estrategia en que había entrado a una galería subterránea de unos 60 metros de longitud. Gracias a la revisión de bitácoras de trabajo y videos, los rescatistas enfocaron sus esfuerzos en ese punto específico.

¿Qué pasó en la mina Santa Fe, Sinaloa?

La pesadilla comenzó el pasado 25 de marzo en la localidad de Chele. Mientras 25 mineros realizaban excavaciones, una presa de jales (desechos mineros) colapsó hacia el interior de la mina, inundando los túneles con lodo y rocas.

Aunque 21 trabajadores lograron salir a tiempo, cuatro quedaron atrapados. Lo que siguió fue una movilización federal masiva para sacar a los compañeros que no pudieron escapar de la fuerza del deslave.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗻 𝘀𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗮𝗹 𝗰𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼 𝘆 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗙𝗲, 𝗲𝗻 𝗦𝗶𝗻𝗮𝗹𝗼𝗮. pic.twitter.com/7bsaWIrAoY — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 27, 2026

Fiscalía de Sinaloa entra por el cuerpo del último minero

Con el hallazgo de Leandro Isidro, el personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ingresó a la mina para realizar los peritajes técnico-jurídicos necesarios. Actualmente, los equipos de búsqueda y los peritos preparan el ascenso a la superficie con los restos del minero.

Acompañamiento a la familia del minero, que nunca perdió la fe

El Gobierno de México, a través de Laura Velázquez Alzúa, titular de Protección Civil, confirmó que el apoyo a la familia de Leandro Isidro continuará más allá del rescate físico. La familia recibirá acompañamiento directo en los trámites legales y funerarios.

Con la recuperación del cuarto minero, se cierra el capítulo de búsqueda en la mina Santa Fe, dejando una profunda herida en la comunidad minera de El Rosario.