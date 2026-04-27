¡Los buscan con urgencia! Desaparece un niño y dos adolescentes en calles de Edomex; familiares activan Alerta Amber

¡Temen por su seguridad! La Alerta Amber se activó en tres municipios del Estado de México (Edomex) por la desaparición de un niño de 5 años y dos adolescentes de entre 15 y 17 años de edad; familiares temen por su seguridad.

En caso de tener información que ayude a encontrar a los tres menores de edad, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía de Edomex.

Buscan a Lucas Ávila, niño de 5 años desaparecido en Ecatepec de Morelos

Lucas Ávila Vázquez, un pequeño de tan solo 5 años de edad, desapareció desde el pasado 25 de abril 2026 tras ser sustraído de su núcleo familiar. Estas son las características clave para encontrar al menor de edad.



Mide 1.20 metros y pesa 16 kilos.

Tez morena clara, cara redonda y complexión delgada.

Ojos grandes y de color café obscuro, boca chica, labios delgados y nariz achatada.

Cabello de color lacio y de color negro, cejas semipobladas.

Señas particulares: Lunar a un lado del ombligo o cicatriz umbilical.

Se desconoce el cómo vestía el menor de edad el día de su desaparición. Familiares temen por la integridad del pequeño.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/pzjIYMrW9u — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 26, 2026

Ángel Alexis, adolescente de 17 años desapareció en Tenancingo

Ángel Alexis Ríos Velasco, adolescente de 17 años de edad, desapareció desde el pasado 23 de abril 2026, en las calles del municipio de Tenancingo, en el Estado de México; familiares temen por la integridad del menor de edad. Estas son las características clave para encontrarlo.



Mide 1.50 metros y pesa 50 kilos.

Tez morena clara, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos grandes y de color café obscuro, boca mediana, labios delgados y nariz achatada.

Cabello lacio y de color negro, cejas pobladas.

Señas particulares: Un tatuaje de cruz, ubicado del lado derecho del cuello.

El día de su desaparición, Ángel vestía un pantalón de mezclilla azul, sudadera de color gris, gorra de color negro deslavada y tenis de color blanco. El adolescente salió de su casa sin mencionar a dónde iba y desde entonces se desconoce su paradero.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/EZdG5IKDUD — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 26, 2026

Paola Ivonne, adolescente de 17 años desapareció en Calimaya

Paola Ivonne, una adolescente de 17 años de edad, desapareció el pasado 24 de abril 2026 en calles de la colonia San Juan, del municipio Calimaya, Estado de México; familiares temen por su integridad.

Estas son las características clave para encontrar a la menor de edad:



Mide 1.65 metros y 55 kilos.

Tez morena clara, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos medianos y de color café claro, boca mediana, labios delgados y nariz recta.

Cabello lacio y de color castaño obscuro, cejas semipobladas.

Señas particulares: Un lunar debajo del lado derecho de la nariz y brackets en los dientes.

El día de su desaparición, Paola Ivonne vestía una playera blanca con el logotipo "COBAEM", una chamarra de color rojo con vivos blancos y el mismo logotipo de la blusa. Además de un pants rojo con vivos blancos y unos tenis blancos.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/DrNsJFtnJa — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 26, 2026

¿Cómo activar la Alerta Amber en el Estado de México?

La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.