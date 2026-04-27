Sin mediar palabra, apuñalan a hombre en su casa en Guadalajara | ZMG de Noche

Policías y paramédicos acudieron a la calle Cayetano Esteva, en el cruce con Teodomiro Manzano, en la colonia Polanco del municipio de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

Elementos de la Comisaría Municipal localizaron a un hombre de unos 45 años dentro de un domicilio con una herida de arma blanca en la zona de las costillas. Una ambulancia de la Cruz Verde trasladó a la víctima de inmediato.

Ataque con arma blanca en la colonia Polanco de Guadalajara

El hombre relató que un sujeto se acercó a las afueras de su casa y lo atacó directamente sin mediar palabra. Corrió al interior de su domicilio para resguardarse, pero quedó en estado grave de salud. La Fiscalía del Estado ya fue notificada para iniciar la investigación correspondiente y determinar el motivo del ataque violento.

Choque brutal en Periférico Sur de Tlaquepaque: tráiler huye tras golpear sedán gris

Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron al cruce de Periférico Sur y calle Montreal, en la colonia Paisajes del Tesoro, municipio de Tlaquepaque, donde un vehículo sedán gris chocó contra el muro de contención. Los rescatistas encontraron a tres hombres con varios golpes; dos de ellos presentaban lesiones en la cabeza y los trasladaron a un puesto de socorro para ser atendidos.

Los heridos indicaron que un tráiler los golpeó por un costado, lo que les hizo perder el control. El vehículo pesado huyó de la zona, en tanto que las autoridades investigan el incidente para localizar al responsable.

🔴#ALMOMENTO | Un vehículo se estrelló contra el muro de contención de Periférico y la calle Montreal en la Col. Paisajes del Tesoro en Tlaquepaque.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_ ) pic.twitter.com/L7Azj9m99p — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 27, 2026

Rescate en la Barranca de Huentitán: camioneta cae a una zanja

Rescatistas de Protección Civil de Tonalá y Guadalajara descendieron a la parte baja de la Barranca de Huentitán, sobre el camino a Columilla, a la altura de la hidroeléctrica de Las Juntas, en Guadalajara. En dicha zona, una pequeña camioneta que cayó en una zanja de difícil acceso.

🔴 #IMPORTANTE | Una camioneta cayó a una zanja en la zona baja de Huentitán, cerca de la Hidroeléctrica de Las Juntas; una menor de 14 años resultó lesionada. 🚑🚨🧗‍♂️



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/ag6EoX6eS5 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 27, 2026

Paramédicos municipales atendieron a un adulto mayor y cuatro menores que regresaban de pescar en la parte baja del río. Solo una menor de 14 años sufrió un golpe en la cabeza y fue trasladada a un puesto de socorro para descartar lesiones internas.

La camioneta quedó atorada en un montículo de tierra, lo que evitó consecuencias mayores. Familiares de las víctimas contactaron a su aseguradora para realizar el papeleo correspondiente y retirar el vehículo.

