¿Policías o halcones?: procesan a oficiales en Manzanillo presuntamente ligados al CJNG

Ocho policías municipales de Manzanillo, Colima fueron vinculados a proceso por presuntamente colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las investigaciones, los elementos habrían actuado como “halcones”, es decir, filtraban información estratégica sobre operativos, patrullajes y movimientos de autoridades para beneficiar al grupo criminal.

Las autoridades señalaron que esta colaboración representaba un riesgo directo para la seguridad en el municipio, ya que permitía a los delincuentes anticiparse a las acciones de las fuerzas del orden.

¿Cómo operaban los policías acusados de colaborar con el CJNG?

Las indagatorias revelan que los policías compartían datos en tiempo real. Entre la información filtrada estaban ubicaciones de retenes, presencia de fuerzas federales y reportes de incidentes de seguridad.

Este tipo de datos es clave para cualquier grupo criminal, ya que les permite evitar detenciones, mover mercancía ilegal o incluso planear ataques. Además, se detectó que utilizaban aplicaciones de mensajería cifrada para comunicarse con integrantes del CJNG, lo que hacía más difícil rastrear sus actividades.

El uso de estas herramientas tecnológicas refleja un nivel de organización más sofisticado dentro de la red, lo que encendió alertas entre las autoridades.

🚨Ocho policías municipales de Manzanillo, Colima fueron vinculados a proceso por su presunta colaboración con grupo delictivo al que habrían servido como “halcones” al filtrar información clave de seguridad.https://t.co/KJKRIOV9FN pic.twitter.com/Bn6Dj4jHLF — INFO7MTY (@info7mty) April 26, 2026

Según el Ministerio Público, los hechos por los que fueron procesados ocurrieron entre el 2 y el 19 de diciembre de 2023. Durante ese periodo, los ocho policías —siete hombres y una mujer— habrían mantenido contacto constante con la célula criminal, compartiendo información sensible sobre operativos y la presencia (o ausencia) de elementos de seguridad en distintas zonas.

Este intercambio continuo de datos habría facilitado actividades delictivas en Manzanillo, uno de los puntos clave por su actividad portuaria.

¿Qué delitos enfrentan los policías de Manzanillo?

Los implicados enfrentan cargos por uso indebido de información y asociación delictuosa, entre otros delitos relacionados con la filtración de datos confidenciales.

Las autoridades destacaron que los acusados no eran elementos nuevos, sino que contaban con años de servicio dentro de la corporación, lo que les daba acceso a información interna de alto valor. Esto agrava el caso, ya que implica una posible infiltración profunda dentro de la policía municipal.

FGE logra vincular a ocho elementos de la Policía Municipal de Manzanillo



+ Los imputados habrían compartido información operativa de seguridad a un grupo delictivo en diciembre de 2023



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¿Cómo se descubrió la red de filtración en Manzanillo?

El caso se destapó gracias a labores de inteligencia que detectaron irregularidades en el flujo de información dentro de la corporación. A partir de ahí, se inició una investigación que permitió identificar patrones sospechosos y vínculos con el grupo criminal.

Este tipo de hallazgos vuelve a poner sobre la mesa el reto que enfrentan las instituciones de seguridad para evitar la infiltración del crimen organizado en sus filas.

La filtración de información no solo pone en riesgo operativos, también puede comprometer la vida de elementos de seguridad y ciudadanos.