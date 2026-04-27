Con armas de alto poder y acompañado de criminales: Así posa el hijo de la regidora morenista de Hidalgo, Diana Enriqueta Ávila

¡Vaya funcionarios públicos! Exponen al hijo de la regidora morenista de Villa de Tezontepec, Hidalgo, Diana Enriqueta Ávila Pérez, por publicaciones que lo exhiben posando con armamento exclusivo del ejército y al lado de un criminal señalado por extorsión.

🚨 Escándalo en Hidalgo: El hijo de la regidora Diana Enriqueta Ávila Pérez, en Villa de Tezontepec, presume abiertamente en Instagram armas de alto calibre de uso exclusivo de @Defensamx1 y las dispara sin problema en medio de fiestas.



“Caiga quien caiga”, repiten desde las… pic.twitter.com/85ufHqWEpV — José Díaz (@JJDiazMachuca) April 25, 2026

Hijo de regidora de Hidalgo posa con armas de alto poder

Jaime Lara Ávila no se limitó a solamente posar; el joven compartió videos donde se le ve accionando armas de fuego de grueso calibre, equipo que por ley es de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

En las grabaciones, que parecen haber sido tomadas en fiestas y reuniones sociales, Lara dispara sin ninguna precaución.

Jaime Lara, hijo de Diana Enriqueta, tendría vínculos con el crimen

Lara Ávila también ha presumido abiertamente su cercanía con Guillermo Fragoso, un hombre que actualmente es buscado por las autoridades. Fragoso es señalado como un conocido extorsionador que ha operado contra transportistas, comerciantes ambulantes y empresas en la zona, y se le vincula con delitos de delincuencia organizada.

La exhibición de este vínculo sugiere una relación estrecha entre el círculo cercano de la regidora y personajes que evaden la justicia.

Silencio total en la regiduría y el ayuntamiento de Hidalgo

A pesar de lo grave de las imágenes, donde se evidencia la posesión ilegal de armas de fuego y los vínculos del hijo de la morenista con el crimen organizado, la regidora Diana Enriqueta Ávila Pérez no ha emitido ninguna declaración.

El Ayuntamiento de Villa de Tezontepec también ha optado por el silencio, evitando fijar una postura sobre el comportamiento del hijo de una de sus integrantes.

Va @FGRMexico por sindicatos criminales:



Esta es la orden de aprehensión girada desde marzo contra Guillermo Fragoso, líder de USON y socio del 22 de Octubre.



Fragoso se dice protegido. Así posaba con personajes de la política. Dice que les llevaba gente a mitines.



Hoy está… pic.twitter.com/SXI5cr9WEM — Antonio Nieto (@siete_letras) September 17, 2025

¿Habrá investigación contra el hijo de Diana Enriqueta?

La posesión de armas reservadas para las fuerzas armadas es un delito federal. Con los videos y fotos circulando libremente, podría existir presión para que haya una investigación formal, aunque, por ahora, no ha habido ninguna señal que indique que se abrirá.

Mientras tanto, Jaime Lara Ávila continúa siendo el rostro de una polémica que pone en duda la ética de los servidores públicos en Villa de Tezontepec y la seguridad de un municipio donde, al parecer, el hijo de la autoridad puede relacionarse con delincuentes y tener armamento exclusivo sin ninguna consecuencia legal o llamada de atención.