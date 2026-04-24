La violencia volvió a sacudir las calles de la Ciudad de México. Un automovilista fue asesinado a balazos mientras circulaba por calles de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en un ataque directo que ha generado preocupación entre vecinos de la zona. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el hombre viajaba sobre avenida Acueducto de Guadalupe cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo.

Los impactos quedaron visibles en el parabrisas y la ventana lateral, evidenciando la violencia del ataque. A pesar de las heridas, la víctima logró descender del automóvil e intentó buscar ayuda. El hombre caminó varios metros hasta llegar a una estación policial cercana al cruce con avenida Insurgentes, en la colonia Residencial Zacatenco; sin embargo, se desplomó antes de recibir atención médica y murió en el lugar.

🔴 Balaceras en @AlcaldiaAO y la GAM dejan un muerto y tres heridos.



Tres personas resultaron heridas de gravedad tras un ataque armado frente a una taquería en la colonia Torres de Potrero, donde peritos contabilizaron más de 20 casquillos percutidos. Elementos de seguridad… pic.twitter.com/U6VvECHQBk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026

Elementos de seguridad acordonaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Detienen a presuntos responsables tras seguimiento con cámaras

Después del ataque a balazos, los agresores intentaron huir, pero gracias al sistema de videovigilancia, autoridades lograron ubicarlos en la colonia Gabriel Hernández. Ahí abandonaron el vehículo en el que escapaban y, tras una breve persecución a pie, fueron detenidos por uniformados. Se trata de dos hombres de 33 y 42 años, quienes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Balacera en Álvaro Obregón deja tres heridos graves

¿Qué pasó en la colonia Torres de Potrero? Tres personas resultaron gravemente heridas tras un ataque armado en la alcaldía Álvaro Obregón. La agresión se registró frente a una taquería sobre avenida de los Tanques, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones. En el lugar quedaron más de 20 casquillos percutidos, lo que evidencia la intensidad del tiroteo. Además, varios vehículos estacionados resultaron dañados por impactos de bala.

Paramédicos trasladaron a los heridos al Hospital Enrique Cabrera, donde su estado de salud se reporta como grave. Autoridades informaron que dos hombres presuntamente implicados fueron detenidos calles más adelante, además de que la zona fue acordonada y se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

La violencia armada en la Ciudad de México vuelve a encender las alertas. Con ataques en distintos puntos y víctimas mortales, surge una pregunta inevitable: ¿qué está fallando en la estrategia de seguridad y cómo se puede frenar esta escalada?

