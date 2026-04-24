Huachicol fiscal: así se escondió sobrino del exsecretario de Marina; era buscado por intento de homicidio

Lo buscaban en 192 países. Acusado de estar presuntamente implicado en la trama criminal del robo de combustible o huachicol en México, el contralmirante Fernando Farías fue detenido en Argentina, nación a la que ingresó ilegalmente.

Es sobrino de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de la Marina, y de acuerdo con reportes de seguridad, en agosto de 2024 Fernando Farías salió del país a Florida, Estados Unidos, pero no hubo registro de que regresar a territorio nacional.

¿Qué hizo Fernando Farías y de qué lo acusan?

Fernando Farías es identificado como presunto líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos, mismos que evadían el pago del impuesto especial sobre producción y servicios.

Informes de seguridad señalan que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

México los buscaba e incluso se giró una ficha roja de la INTERPOL para lograr detenerlo y las autoridades confirmaron que fue capturado en Buenos Aires.

Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad de Argentina, expuso que está acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos.

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Fernando Farías estaba prófugo y usó documentación falsa para esconderse

Al estar prófugo de la justicia en México intentó no ser ubicado usando documentación falsa, sin embargo, eso no le funcionó por mucho tiempo y la mentira fue descubierta.

Para esconderse utilizó un pasaporte falso de Guatemala. Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad de Argentina, confirmó la captura y dio a conocer el documento con el que Fernando Farías estuvo escondido.

El contralmirante ingresó a Argentina con una identidad falsa procedente de Colombia con un pasaporte guatemalteco apócrifo con el que decía llamarse Luis Lemus Ramos.

"Es la pieza clave de la organización criminal que traficaba combustibles desde Estados Unidos hacia México, haciéndolos llegar por aceites y aditivos", informó la funcionaria argentina.

Atrapamos a Fernando Farías Laguna, mexicano, ex vicealmirante.



Ingresó al país con un pasaporte falso. Buscado por la DNIC y con alerta roja de INTERPOL por crimen organizado, robo de combustibles e intento de homicidio contra funcionarios en México.



Está detenido y va a ser… pic.twitter.com/JyN84tkqOS — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) April 24, 2026

Sobrino de exsecretario de Marina buscó no ser detenido en México

Fernando Farías pretendió no ser detenido en México que incluso el pasado 19 de septiembre, una jueza le concedió una suspensión definitiva en la que prohibió su captura y también su encarcelamiento en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

La estrategia legal no funcionó y el 2 de octubre le retiraron esa suspensión, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene impedimento para detenerlo.

Posteriormente, el 6 de noviembre, Fernando Farías y su defensa no se presentaron a la audiencia de imputación, por lo que un juez lo declaró prófugo y ordenaron arrestarlo.

