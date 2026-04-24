Simuló un choque para extorsionar y terminó quitándole la vida: vinculan a proceso a Cristofer “N”

Vinculan a proceso de Cristofer “N”, acusado de homicidio calificado tras un incidente ocurrido el pasado 14 de febrero en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

Según las investigaciones, el imputado habría simulado un choque para extorsionar a un conductor, a quien posteriormente golpeó en la cabeza con un objeto sólido, provocándole la muerte tras ser hospitalizado.

Lo vinculan a proceso por el homicidio de un conductor en la Miguel Hidalgo

Un hecho que comenzó como un presunto intento de extorsión terminó en tragedia. Cristofer “N” fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, luego de que autoridades lo señalaran como responsable de un ataque ocurrido el pasado 14 de febrero en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría simulado un choque para extorsionar a un conductor; sin embargo, la situación escaló cuando presuntamente lo golpeó en la cabeza con un objeto sólido. La víctima fue trasladada a un hospital, donde más tarde perdió la vida a causa de las lesiones.

🚨 Cristofer “N” fue vinculado a proceso por homicidio calificado tras un incidente en la alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) el pasado 14 de febrero.



Según la investigación, simuló un choque para extorsionar a un conductor y lo golpeó en la cabeza, provocando su muerte.… pic.twitter.com/mx5XIH9DbR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026

Cristofer “N”, quien cuenta con antecedentes penales y utilizaba diversos alias, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación en la alcaldía Iztacalco.

Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial tras lo ocurrido.

Tras analizar los datos de prueba, un juez determinó vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Qué son y cómo operan los ‘montachoques’?

Los montachoques son conductores que pertenecen a grupos delictivos, que se dedican a causar accidentes automovilísticos para intentar sacar dinero a otros conductores.

En caso de no contar con efectivo, esos criminales solicitan teléfonos celulares o algún tipo de compensación económica por el supuesto daño que ellos mismos causan.

Su modus operandi consiste en elegir una víctima y estudiarla para ver cómo fingir un accidente. Una de las formas más comunes para engatusar a las personas es frenar repentinamente de manera repentina con el fin de que el vehículo de atrás impacté con ellos.

Otra manera de engañar de los montachoques es golpear ligeramente a otro auto para que su conductor tenga que bajar a negociar.