Caen los asaltantes del túnel: Cuatro extranjeros detenidos por el robo en Cuajimalpa, CDMX

¡Ya los agarraron! Después de que circulara el video donde se observa cómo despojan de un reloj de alta gama al conductor de una camioneta blanca en el túnel de Lomas de Vista Hermosa en Cuajimalpa, CDMX, la policía capitalina logró dar con los sospechosos.

No se trató de un robo improvisado, pues los criminales, todos extranjeros, son parte de una célula dedicada al robo a automovilistas.

#Importante | Resultado de la oportuna atención a una denuncia por el asalto a un automovilista en la colonia #Peralvillo, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron en @AlcCuauhtemocMx e @Alc_Iztapalapa, a Juan "N", José Ramón "N", Raúl "N" y Sharon Melisa "N".



Se recuperó dinero en… pic.twitter.com/tJMEaASI8B — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 23, 2026

Así es el modus operandi de grupo criminal dedicado al raobo de automovilistas

La clave de la detención fue el cruce de información de las cámaras del C5. Los investigadores descubrieron que el día del asalto en Cuajimalpa, los motociclistas no actuaron solos.

Un vehículo, ahora asegurado, se encargó de vigilar y seguir a la víctima desde kilómetros atrás para avisar el momento exacto en que el tráfico la dejara vulnerable en el túnel. Con este seguimiento, se pudo identificar la ruta de escape de los sospechosos.

Capturan a extranjeros dedicados al robo en la CDMX

La captura de Juan "N", José Ramón "N", Raúl "N" y Sharon Melisa "N" ocurrió tras una nueva denuncia. La banda no se detuvo tras el golpe en Santa Fe y fue ubicada en la colonia Peralvillo, donde acababan de asaltar a otro automovilista para quitarle su cartera y efectivo.

Al momento de la revisión, los agentes les encontraron un arma corta abastecida, un cuchillo, teléfonos celulares y dinero en efectivo que acababan de robar.

Banda de delincuentes que operaba en zonas exclusivas de la CDMX

Las investigaciones ligan a estos cuatro detenidos con una célula delictiva que ya tenía reportes en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.

Su modus operandi siempre era el mismo: identificar conductores con relojes o joyas valiosas en zonas de alta plusvalía, seguirlos discretamente y atacar en puntos donde el embotellamiento impidiera cualquier intento de fuga, como túneles o bajo puentes.

#VIDEO | ¡Atraco en túnel de Cuajimalpa, #CDMX!



Un automovilista que transitaba por el túnel que conecta Santa Fe con Vista Hermosa, en Cuajimalpa, sufrió un asalto en pleno tráfico.https://t.co/2opP9eaG4M pic.twitter.com/lDMZHOrZhr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

Decomisan arsenal y vehículos en el arresto

Además de las armas, la policía aseguró dos vehículos que eran utilizados para el "muro" y la vigilancia. Con estas capturas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana busca desarticular a uno de los grupos de "moto-relojeros" más activos del poniente de la CDMX.

Los detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que el conductor de la camioneta blanca y otras víctimas puedan identificarlos formalmente.

Aunque el reloj de lujo del primer asalto no fue mencionado específicamente en el último reporte de objetos recuperados, la vinculación de los vehículos con la escena del crimen en Carlos Echanove es sólida y eso también fue gracias al automovilista, que decidió hacer el reporte correspondiente para que las autoridades hicieran su trabajo.