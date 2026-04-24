Metro va “haciendo base": Se reporta avance MUY LENTO en Línea 9
Por trabajos de rehabilitación hay cierre de estaciones en el Metro CDMX, por esta razón hay afectaciones; te informamos aquí sobre ello y el avance de trenes.
Ten en cuenta que debido a la rehabilitación de estaciones de Metro CDMX, hay movimientos en los traslados en las dos líneas. Mantente informado con esas actualizaciones en vivo a la hora de hacer tus viajes.
Cierres de estaciones y retrasos en el Metro CDMX: Así va hoy 24 de abril 2026
¿Por qué va tan lenta la Línea 9?
Usuarios reportan que el avance del trenes en la Línea 9 del metro CDMX va muy lento y con ello un alata afluencia.
Por su parte, el Metro informó que se hizo la revisión de un tren.
Por qué carajos estamos Haciendo base en L9 Lázaro cárdenas, responde cabron de mierda @MetroCDMX pic.twitter.com/0p0pVeQxpN— Pakito Samper♍ (@samper21) April 24, 2026
Línea 7 con avance LENTO
Usuarios reportan avance lento en la Línea 7 así como paradas de varios minutos para avanzar. Por su parte el Metro CDMX informó que se agiliza la marcha tras la revisión de un tren.
¿Que pasa en L7? se detiene mucho tiempo en casa estación— Hector BC (@HectorBC3) April 24, 2026
¿Cómo va el Metro en estos momentos?
Al momento no se reporta afectaciones en los traslados en ninguna de las líneas del metro CDMX. Recuerda que esto puede cambiar en cualquier momento, así que debes mantenerte informado con nuestras actualizaciones.