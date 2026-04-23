¿Qué está pasando en la Línea A del Metro CDMX? Usuarios reportan esperas de varios minutos para avanzar
Tómalo en cuenta: este es el cierre de estaciones y el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX, hoy jueves 23 de abril de 2026 EN VIVO.
El Metro CDMX presenta afectaciones debido al cierre de estaciones por su rehabilitación, este jueves 23 de abril de 2026. En Azteca Noticias monitoreamos para ti el avance de trenes y cualquier percance en tiempo real.
Retrasos en la línea 8 del Metro CDMX esta mañana; toma tus precauciones
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Caos en Línea A
Luego de la revisión de un tren, la línea presenta afectaciones en su avance; usuarios reportan esperas de varios minutos. Toma tus precauciones..
Siete Líneas con maniobras de dosificación
Mañana el Metro CDMX informa que se lleva cabo maniobras de dosificación en siete líneas por la alta afluencia; toma tus precauciones, si en tu ruta está alguna de estas líneas:
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 23, 2026
Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B.
Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de las y… pic.twitter.com/Kzl7GJ8nxK
Afluencia alta y esperas largas en Línea 8
Usuarios soportan afluencia alta y esperas de varios minutos para poder abordar en la línea 8 del Metro CDMX, en las primeras horas de este jueves.
Constitución a la hora! pic.twitter.com/fNgTLXtpt1— Adair Kelso (@TheEvilDog_) April 23, 2026