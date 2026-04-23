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¿Qué está pasando en la Línea A del Metro CDMX? Usuarios reportan esperas de varios minutos para avanzar

Tómalo en cuenta: este es el cierre de estaciones y el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX, hoy jueves 23 de abril de 2026 EN VIVO.

¿Cómo va el Metro CDMX en este momento? Avance de trenes y cierre de estaciones EN VIVO
Azteca Noticias trae el reporte del avance de trenes de Metro CDMX EN VIVO.|X

Escrito por: Ollinka Méndez

El Metro CDMX presenta afectaciones debido al cierre de estaciones por su rehabilitación, este jueves 23 de abril de 2026. En Azteca Noticias monitoreamos para ti el avance de trenes y cualquier percance en tiempo real.

Retrasos en la línea 8 del Metro CDMX esta mañana; toma tus precauciones

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Caos en Línea A

Luego de la revisión de un tren, la línea presenta afectaciones en su avance; usuarios reportan esperas de varios minutos. Toma tus precauciones..

Siete Líneas con maniobras de dosificación

Mañana el Metro CDMX informa que se lleva cabo maniobras de dosificación en siete líneas por la alta afluencia; toma tus precauciones, si en tu ruta está alguna de estas líneas:

Afluencia alta y esperas largas en Línea 8

Usuarios soportan afluencia alta y esperas de varios minutos para poder abordar en la línea 8 del Metro CDMX, en las primeras horas de este jueves.

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