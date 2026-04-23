¿Qué está pasando en la Línea A del Metro CDMX? Usuarios reportan esperas de varios minutos para avanzar

#MetroAlMomento:



Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B.

Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de las y… pic.twitter.com/Kzl7GJ8nxK