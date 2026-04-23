Confirman golpe al Cártel de Sinaloa: Dan con el círculo cercano de “El Guano” Guzmán

Tras el intenso despliegue militar iniciado este miércoles en la zona serrana de Tamazula, Durango, las autoridades federales han confirmado los resultados del operativo. No se llevó a cabo la captura de Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano"; sin embargo, el Ejército Mexicano dio un fuerte golpe a su círculo de mayor confianza dentro de la facción "Gente del Guano" del Cártel de Sinaloa.

Este 23 de abril de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detalló que, como resultado de las incursiones en el Triángulo Dorado, se logró la detención de 10 integrantes de esta célula delictiva liderada por "El Guano", hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Esta estructura es señalada como una de las más violentas y operativas en la región serrana que conecta a Sinaloa con Durango, aliados a la facción de "Los Chapitos" que se mantiene en disputa contra "Los Mayos".

El Ejército Mexicano realizó un operativo en el municipio de Tamazula donde fueron detenidos 10 presuntos integrantes de un grupo delictivo ligado al Cártel de #Sinaloa.



De acuerdo con los reportes, la célula estaría vinculada a Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”,… pic.twitter.com/lMX4pYV4TA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

Cártel de Sinaloa: Cae la cúpula operativa de "Gente del Guano"

Entre los detenidos destacan tres perfiles clave que sostenían la logística y seguridad de Aureliano Guzmán Loera en la sierra:



Abel "N": Identificado como la mano derecha y la persona de mayor confianza de "El Guano". Su captura representa la pérdida del principal operador político y personal del líder criminal.

Identificado como la y la persona de mayor confianza de "El Guano". Su captura representa la pérdida del principal operador político y personal del líder criminal. Eber Israel "N": Fungía como operador financiero y logístico . Según las investigaciones, era el responsable de la compra de armamento de alto poder, así como de la adquisición de drones y explosivos para la organización.

Fungía como . Según las investigaciones, era el responsable de la compra de armamento de alto poder, así como de la adquisición de para la organización. Etzair Lugo "N": Jefe de seguridad de la célula. Tenía la encomienda de dirigir las confrontaciones armadas contra grupos antagónicos, específicamente contra las facciones de "El Mayo" Zambada y el Cártel de los Beltrán Leyva.

Ametralladoras y explosivos: El arsenal asegurado a "El Guano"

Durante el operativo en Tamazula, las fuerzas federales lograron incautar equipo táctico y armas de guerra que evidencian el nivel de artillería de este grupo:



1 ametralladora Minimi Cal. 5.56 mm (arma de alto impacto capaz de realizar disparos sostenidos).

Cal. 5.56 mm (arma de alto impacto capaz de realizar disparos sostenidos). 10 armas largas de diversos calibres.

de diversos calibres. 1 arma corta .

. Artefactos explosivos (presuntamente adaptables para ataques con drones).

(presuntamente adaptables para ataques con drones). Gran cantidad de cargadores y cartuchos útiles.

¿Dónde está "El Guano" Guzmán? Libra operativo en Sinaloa

A pesar de la captura de su estructura de mando, Aureliano Guzmán Loera continúa en libertad. "El Guano" sigue siendo un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, este último ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura por cargos de tráfico de fentanilo, heroína y cocaína.

La zona de Tamazula permanece bajo vigilancia del Ejército y la Guardia Nacional, ya que no se descartan reacciones por parte del grupo delictivo tras la pérdida de sus principales mandos financieros y de seguridad.