Marchas y protestas en CDMX hoy viernes 24 de abril: Caos en Periférico Sur y Reforma

Marcha "¡Soy papá, no criminal!" (09:30 hrs):

- Organiza: Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad.

- Punto de inicio: Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores).

- Demanda: Protesta contra vacíos legales en violencia vicaria y exigencia de protección equitativa para infancias . Realizarán un "tendedero de amor" con cartas para sus hijos.

- Aforo: 350 personas con afectación vial prevista hacia el destino final por definir .

Marcha por Justicia para Edith y Juan (12:00 hrs):

Ruta: Del Ángel de la Independencia hacia la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores) .

Demanda: Exigen justicia por un feminicidio en "Torre Murano" y denuncian la presunta fabricación de culpables para encubrir una red de trata .

Aforo: 50 personas con cierres parciales en el corredor Reforma y colonia Doctores.