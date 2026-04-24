Marchas y protestas en CDMX hoy viernes 24 de abril: Caos en Periférico Sur y Reforma
¡Atención vial! Marchas, bloqueos, manifestaciones y eventos masivos en recintos de la CDMX complicarán la movilidad este viernes; sigue el minuto a minuto.
Para este viernes 24 de abril de 2026, la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) reporta una jornada de movilidad crítica en la capital. Se prevén dos marchas principales, 11 concentraciones sociales y 12 eventos de esparcimiento que movilizarán a más de 50,000 personas, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez .
Los puntos de mayor conflicto vial se concentrarán en la colonia Doctores por movilizaciones hacia la Fiscalía y los Juzgados, así como en el Zócalo Capitalino por festejos infantiles masivos.
Marchas y bloqueos hoy 24 de abril 2026 CDMX: Alerta vial y eventos masivos
¿Qué pasa en Paseo de la Reforma? Evita la zona
OVIAL informa: Continúa cerrada la circulación en ambos sentido de Av. Paseo de la Reforma a la altura de París, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentido de Av. Paseo de la Reforma a la altura de París, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Chapultepec, Av. Insurgentes y Circuito Interior. pic.twitter.com/yGfLRRckQV— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 24, 2026
Choque en Periférico Sur colapsa vialidad en CDMX
Toma previsiones, ya que la circulación en el sur de la CDMX está colapsada si viajas sobre Perfiérico, debido a una volcadura por un bache.
Detalles del reporte:
- Ubicación: Periférico Sur y Picacho-Ajusco, dirección Oriente (hacia Cuemanco).
- Lesionados: Dos jóvenes (esperando arribo de ambulancias al momento del reporte).
- Afectación vial: Carriles centrales totalmente cerrados y circulación colapsada.
- Autoridades: Personal de Tránsito y elementos de la SSC ya se encuentran en el punto tomando conocimiento y abanderando la zona.
#AlMomento | Impresionante accidente en Periférico ⚠️🚘 Auto esquiva bache y termina volcado tras ser impactado por un tráiler— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026
Dos jóvenes resultaron lesionados luego de que su camioneta volcara en los carriles centrales de Periférico, al cruce con la carretera Picacho-Ajusco.… pic.twitter.com/BPwz6okkga
Cierran entrada a Periférico Sur a la altura de Boulevard de la Luz
Autopista Urbana Sur informa: Precaución, cierre de entrada Boulevard de la Luz dirección Tepepan, por incidente en la vía, disminuya su velocidad y atienda los señalamientos.
Precaución, cierre de entrada Boulevard de la Luz dirección Tepepan, por incidente en la vía, disminuya su velocidad y atienda los señalamientos. 🚧.— Autopista Urbana Sur (@AUSurMx) April 24, 2026
Marchas principales en CDMX hoy viernes: Calles afectadas y ruta
Marcha "¡Soy papá, no criminal!" (09:30 hrs):
- Organiza: Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad.
- Punto de inicio: Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores).
- Demanda: Protesta contra vacíos legales en violencia vicaria y exigencia de protección equitativa para infancias . Realizarán un "tendedero de amor" con cartas para sus hijos.
- Aforo: 350 personas con afectación vial prevista hacia el destino final por definir .
Marcha por Justicia para Edith y Juan (12:00 hrs):
Ruta: Del Ángel de la Independencia hacia la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores) .
Demanda: Exigen justicia por un feminicidio en "Torre Murano" y denuncian la presunta fabricación de culpables para encubrir una red de trata .
Aforo: 50 personas con cierres parciales en el corredor Reforma y colonia Doctores.
Concentraciones y posibles bloqueos en CDMX hoy
- CNTE Sección IX (08:30 hrs): Reunión en su sede de Belisario Domínguez No. 32 para analizar el nuevo "Servicio Universal de Salud" y preparar un paro de 72 horas . Aforo: 150 personas.
- Colectivo de Búsqueda "Luxiérnagas" (10:00 hrs): Realizarán una manta colectiva con prendas de familiares desaparecidos en la Plaza de las Familias Buscadoras (Av. Niños Héroes No. 130) . Aforo: 70 personas.
- Asamblea Ex-Ruta 100 (10:00 hrs): Concentración en Av. San Jerónimo y 10 de Junio (Magdalena Contreras) por el pago de finiquitos . Aforo: 120 personas.
- Estudiantes UNAM "Metro Funcional" (13:00 hrs): Mitin desde la escultura "Los Bigotes" hacia el Metro Universidad bajo la consigna "No queremos mundial, queremos metro funcional" . Aforo: 150 personas
#PrecauciónVial | Recuerda que se llevará a cabo partido de fútbol en el Estadio Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez a las 19:00 horas. Considera afectación vehicular en inmediaciones. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/C9T1DjBdad— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 24, 2026