¿5 de febrero es festivo? Conoce el calendario 2026 de los días de descanso obligatorio

¿Hay puente el lunes? El calendario de días de descanso obligatorio genera dudas cada año, especialmente en fechas como el 5 de febrero. De cara a 2026, muchas personas se preguntan si este día será festivo y cómo se aplican los descansos oficiales en México , por lo que es importante revisar qué establece el calendario laboral vigente.

¿El 5 de febrero es descanso obligatorio?

Aunque el 5 de febrero se conmemora el Día de la Constitución, en México el descanso obligatorio no se otorga en la fecha exacta, sino que se recorre.

De acuerdo con la ley, el descanso correspondiente se concede el primer lunes de febrero, permitiendo a trabajadores y estudiantes identificar con claridad cuándo aplica el día libre. Es decir, se descansa el lunes 2 de febrero.

Calendario oficial de días de descanso obligatorio

Conocer las fechas del calendario de días de descanso obligatorio es clave para planear actividades laborales, escolares y personales durante el año.

El calendario oficial establece qué días son feriados en México y cuándo se recorren por ley, por lo que revisarlo con anticipación permite organizar vacaciones, trámites y jornadas de trabajo sin contratiempos.

