¿5 de febrero es festivo? Conoce el calendario 2026 de los días de descanso obligatorio
¿El 5 de febrero es festivo en México? Consulta el calendario 2026 y conoce qué días están marcados como descanso obligatorio según la ley.
¿Hay puente el lunes? El calendario de días de descanso obligatorio genera dudas cada año, especialmente en fechas como el 5 de febrero. De cara a 2026, muchas personas se preguntan si este día será festivo y cómo se aplican los descansos oficiales en México , por lo que es importante revisar qué establece el calendario laboral vigente.
¿El 5 de febrero es descanso obligatorio?
Aunque el 5 de febrero se conmemora el Día de la Constitución, en México el descanso obligatorio no se otorga en la fecha exacta, sino que se recorre.
De acuerdo con la ley, el descanso correspondiente se concede el primer lunes de febrero, permitiendo a trabajadores y estudiantes identificar con claridad cuándo aplica el día libre. Es decir, se descansa el lunes 2 de febrero.
Calendario oficial de días de descanso obligatorio
Conocer las fechas del calendario de días de descanso obligatorio es clave para planear actividades laborales, escolares y personales durante el año.
El calendario oficial establece qué días son feriados en México y cuándo se recorren por ley, por lo que revisarlo con anticipación permite organizar vacaciones, trámites y jornadas de trabajo sin contratiempos.
- El 1o. de enero
- El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero: día de la Constitución
- El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo: natalicio de Benito Juárez
- El 1o. de mayo, día del Trabajo
- El 16 de septiembre, día de la Independencia de México
- El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre: día de la Revolución mexicana
- El 1o. de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal (atendiendo a la reforma del artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)
- El 25 de diciembre, Navidad
- El que determinen las leyes federales y locales electorales para efectuar la jornada electoral en caso de elecciones ordinarias