“La bebé nacida en la Bestia”, familia migrante narra travesía en el tren

Los migrantes que salen de su país en busca de mejores oportunidades pasan por todo tipo de situaciones en México, pero nunca se esperaría que una bebé nazca arriba del tren conocido como “La Bestia”.

Johandri Pacheco, migrante venezolana, narró a Fuerza Informativa Azteca cómo ocurrió el nacimiento de la pequeña Mia Danae en tierras hidrocálidas.

“En el tren me empezaron a dar dolores, yo me imagino que era por lo del movimiento… todo eso me hizo dar más contracciones y a eso de las 5 de la mañana mi esposo comenzó a lanzar cartones con otro grupo de migrantes y frenaron el tren como a las 9 de la mañana y ya de ahí me llevaron a Pabellón al hospital de Pabellón, gracias a dios todo salió bien, mi hija nació a las 11:30 de la mañana”, contó.

Viajaban en “La Bestia” desde el 5 de julio

La madre venezolana reveló que la meta era llegar a Estados Unidos, motivo por el que viajaban a bordo de “La Bestia” desde el pasado 5 de julio. En su travesía, los padres de la niña mexicana pasaron por 11 países hasta llegar a Aguascalientes, donde fueron atendidos.

“Y no era como quien dice nuestro pensar quedarnos aquí, pero ya estamos aquí, sí nos pensamos quedar un tiempo lo suficiente que necesitemos para que la niña crezca”, añadió.

Entregan nacionalidad a bebé que nació en “La Bestia”

Esta misma semana, el Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que entregó el acta de nacimiento a la bebé Mia Danae para que los padres reciban visas por razones humanitarias y vínculo familiar.

“Ahorita me siento más tranquilo por todo lo que pasamos, en realidad, en toda la trayectoria veníamos preocupados por lo que estábamos haciendo, como padre la responsabilidad era arriesgar a mi familia y pues me siento más tranquilo porque nos han brindado un apoyo aquí en México y pensé que iba a nacer allá en Estados Unidos, pero no es cuando uno decide es cuando Dios decide”, agregó José Gregorio Rojas, el padre de la niña.

La familia permanece en un albergue de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Aguascalientes, desde donde planean buscar trabajo en la entidad para que su pequeños crezcan de la mejor manera posible.