Vicealmirante Farías envía carta a Claudia Sheinbaum; solicita ayuda tras denuncia por contrabando de combustible

La batalla legal del vicealmirante Manuel Roberto Farías ha escalado hasta el despacho presidencial. A través de sus representantes legales, el mando naval, quien se encuentra recluido bajo acusaciones de participar en delincuencia organizada y delitos vinculados al tráfico de hidrocarburos, remitió una nueva misiva a la mandataria Claudia Sheinbaum.

El vicealmirante Manuel Farías denuncia obstrucción a su defensa en carta a la presidenta Claudia Sheinbaum

En el documento, Farías solicita de manera urgente que el Ejecutivo Federal intervenga ante lo que califica como una obstrucción sistemática de su derecho a una defensa legítima y una violación flagrante al debido proceso.

El exmando castrense permanece bajo la medida de prisión preventiva justificada desde el 2 de septiembre de 2025, dentro del expediente judicial 325/2025. Según el testimonio plasmado en su carta, la Secretaría de Marina se ha negado reiteradamente a entregar datos fundamentales que podrían demostrar su inocencia.

🔴 Desde la cárcel, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna pide ayuda a Sheinbaum



El sobrino de Ojeda, señalado en el caso huachicol fiscal, solicita intervención directa



Afirma llevar meses sin acceso a información para su defensa



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Farías sostiene que, desde el 7 de noviembre de 2025, ha requerido diversas diligencias de investigación mediante la Fiscalía General de la República; sin embargo, la institución naval ha bloqueado el acceso a estos registros.

La Marina justifica esta negativa bajo el argumento de Reserva de Información, alegando que su difusión pondría en riesgo la Seguridad Nacional y la estabilidad del Estado Mexicano. Para el vicealmirante, quien dedicó 33 años de trayectoria a la Armada de México, esta postura es arbitraria y atípica, pues asegura que los datos solicitados tienen como único objetivo esclarecer su situación jurídica y no vulnerar a la institución a la que sirvió por más de tres décadas.

Un juez federal rechazó que sea reinstalado en la #Marina el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de ser uno de los líderes de la red de contrabando de combustible.



Francisco Javier Rebolledo, el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, le negó la… pic.twitter.com/TyiptdDBVd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 11, 2026

Farías impugna su separación de la Armada y denuncia violaciones a la presunción de inocencia

La queja del detenido no se limita al ámbito procesal. Farías denunció que el 18 de diciembre de 2025 fue separado de la institución de forma autoritaria.

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Según su declaración, el cuerpo naval ignoró los mecanismos internos que le habrían permitido enfrentar su proceso judicial antes de determinar una baja definitiva. Esta decisión administrativa ha tenido consecuencias directas en su entorno privado, dejando a sus hijas menores de edad sin sustento económico ni protección médica.

🚨 Una jueza federal ordenó a la FIscalia General de la República entregar completo el expediente contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.



La jueza determinó que la Fiscalía contará con 15 días hábiles para informar por escrito cuántos tomos, anexos, cuadernillos,… pic.twitter.com/SVPcvYFozp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 5, 2026

El vicealmirante enfatiza que la cancelación de sus percepciones y beneficios de salud constituye un castigo anticipado que ignora el principio de presunción de inocencia.

A pesar de haber transcurrido ya los 6 meses destinados a la investigación complementaria y sumar más de 7 meses en cautiverio, el proceso se encuentra estancado debido a lo que él denomina tácticas dilatorias que vulneran sus derechos humanos.

Solicita transparencia de la Marina en la investigación para garantizar su derecho a un juicio justo

El punto central del reclamo ante la presidenta Sheinbaum es que se ordene a la Marina facilitar la información requerida por la Fiscalía para que esta se integre finalmente a la carpeta de investigación. Farías se describe como el principal interesado en que la verdad salga a la luz, pero insiste en que no podrá hacerlo mientras se le mantenga en un estado de indefensión absoluta.

El documento cierra con un exhorto a que la justicia prevalezca sobre las estrategias institucionales de ocultamiento, reiterando su postura de respeto a la figura presidencial mientras espera una resolución que permita su defensa adecuada.