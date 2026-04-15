¿Otro caso irregular en Morena? Reviven denuncias contra gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, por enriquecimiento ilícito y propiedades millonarias

La gestión de la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, no ha pudido sacudirse de los contantes señalamientos por distintas situaciones. Ahora, el nombre de la gobernadora volvió a resonar, pero por el cumplimiento de dos años de demandas realizadas en su contra relacionadas al enriquecimiento ilícito.

Desde que era candidata, las dudas sobre sus propiedades y el dinero con el cual las obtuvo no han sido aclaradas hasta el día de hoy.

💸 Rocío Nahle defiende su nuevo salario de casi $85 mil pesos mensuales como gobernadora de #Veracruz.



La polémica surge en medio de crisis por inundaciones y críticas por el aumento mientras el estado enfrenta emergencias.https://t.co/kzsdvRhfbN pic.twitter.com/7UtEHuaOB5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2025

Denuncias a Rocío Nahle por enriquecimiento ilícito "congeladas"

El empresario Arturo Castagné ha sido la voz principal detrás de estos señalamientos. Con documentos en mano, asegura que sus denuncias por enriquecimiento ilícito, nepotismo y tráfico de influencias han estado "dormidas" intencionalmente.

Según Castagné, la justicia parece haberse detenido por el peso político de Nahle, permitiéndole tomar protesta como gobernadora sin antes haber aclarado el origen del dinero para comprar mansiones en las zonas más caras del país.

El Dorado: ¿Mansión propia de Rocío Nahle o renta de regalo?

Uno de los puntos más polémicos es la casa ubicada en El Dorado, dentro de la exclusiva Riviera Veracruzana en Alvarado. En su momento, Nahle afirmó que la propiedad era de una sobrina y que ella solo pagaba 25 mil pesos de renta. Sin embargo, una casa de ese nivel costaría alrededor de 60 millones de pesos, con ello, subiendo el costo de la renta.

A esto se suma un terreno colindante comprado de contado por su esposo, José Luis Peña, con un valor superior a los 7 millones de pesos.

Las propiedades de Rocío Nahle no se limitan a Veracruz

El rastro de propiedades no termina en Veracruz. Castagné reveló que apenas tres meses después de que Nahle asumiera la Secretaría de Energía en diciembre de 2018, ya estaba adquiriendo una mansión de 35 millones de pesos en el fraccionamiento El Country, en Tabasco.

"Tomó protesta en diciembre y para febrero de 2019 ya había comprado esa casa", señala el empresario, esto lleva al cuestionamiento sobre cómo un sueldo de funcionaria pública permite tales transacciones.

Así es como vive Rocío Nahle, en un fraccionamiento exclusivo donde las propiedades tienen un valor de 35 y 40 mdp, a pesar de que ella tiene un sueldo menor al del presidente.



Por ello fue denunciada por presunto enriquecimiento ilícito en #Veracruz.



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Rocío Nahle también tiene propiedades en Nuevo Léon

Además de lo mencionado en Veracruz y Tabasco, salieron a la luz un departamento en San Pedro Garza García, Nuevo León y otras residencias.

En total, las denuncias acumuladas —incluyendo las presentadas por la ex diputada Elena Pérez Jaén— suman más de 30 expedientes que acusan un desvío de recursos.

Exigen a Rocío Nahle que pida licencia para ser investigada

Ante la falta de claridad, la exigencia es que Rocío Nahle solicite licencia a la gubernatura. Por ahora, la gobernadora ha guardado silencio sobre los detalles financieros de estas compras, mientras Arturo Castagné asegura que no quitará el dedo del renglón hasta que se explique cada señalamiento.