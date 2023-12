Huracanes cada vez más devastadores, otra consecuencia del cambio climático

Ráfagas de viento de hasta 315 kilómetros por hora devastaron en una noche el paraíso mexicano de Acapulco, convirtiéndolo en un infierno, el huracán “Otis”, fue una consecuencia más del cambio climático.

El 24 de octubre de 2013, la historia de ese afamado lugar turístico y localidades aledañas en Guerrero cambió para siempre.

Los embates destructores del poderoso huracán “Otis” categoría 5, dejaron al menos 47 muertos, decenas de desaparecidos, destrucción en el 80 por ciento de los hoteles y miles de personas sin hogar y sin esperanza.

Semanas después de la tragedia, ésta solo parecía agudizarse, los residentes no contaban ni siquiera con los elementos más básicos para subsistir.

No había agua potable, no había leche, no había gasolina, ni medicamentos, ni siquiera insulina para los diabéticos.

Aunque los huracanes no son ajenos para la costa mexicana, “Otis” sorprendió por la vertiginosa intensificación, pues pasó de una tormenta tropical menor a un huracán potente en tan solo unas horas, sin darle tiempo a la población para evacuar o prepararse para su llegada.

Sin embargo, la aterradora evolución de “Otis” no sorprendió a los científicos, pues explicaron que el fenómeno fue resultado de algo que han advertido por años: la intensificación del cambio climático.

Como si fuera una premonición de los expertos, solo semanas después de la tragedia en Acapulco, un disturbio tropical azotó en República Dominicana, que aunque fue de menor relevancia, generó lluvias récord en el país y el Caribe.

Un año antes, la capital dominicana había sido escenario de lluvias torrenciales similares que no estaba asociadas a ningún ciclón. Los expertos advierten que este tipo de fenómenos pueden volverse más peligrosos cada año.

¿Por qué el cambio climático es responsable de los huracanes?

El cambio climático está generando aumento en las temperaturas del mar, y los especialistas advierten que esto aumenta la formación de huracanes con efectos cada vez más devastadores.

Los embates de los fenómenos atmosféricos son capaces de cambiar el rumbo de un país para siempre. Como muestra la experiencia vivida en puerto rico en el 2017, los huracanes “Irma” y “María” ambos de categoría cinco y con apenas dos semanas de diferencia, convirtieron a la isla del encanto en una zona de desastre, acabaron con gran parte de su infraestructura, provocaron más de 2000 muertes y dejar pérdidas estimadas en 160 mil millones de dólares

Sargazo, otra consecuencia del calentamiento global

Incluso fuera de las temporadas de huracanes, el calentamiento global, arrasa a todo el Caribe con la formación de grandes cinturones de sargazo que llenan las playas de la región con algas que pueden alcanzar montículos de hasta 1 metro de altura.

El sargazo no solo da un mal aspecto a las playas, sino que también afecta a la pesca y el turismo, que es el principal motor de las economías de la región.

Ha sido tan continua la llegada sargazo que se han formado algunos pequeños mares de sargazo.

En busca de una solución los gobierno de República Dominicana y Centroamérica. Declararon este año en emergencia por la presencia masiva de sargazo y se comprometieron a buscar soluciones.

En puerto rico, un grupo de estudiantes de Ingeniería Química en la Universidad Politécnica desarrolla un nobel filamento a base de sargazo que a través de impresión 3D, permitiría la fabricación de todo tipo de productos para consumidores.

El cambio climático puede ser natural debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes pero desde el siglo XIX las actividades humanas son el principal motor del cambio.