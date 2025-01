Fuego, lluvia, sequías, inundaciones. Las plagas del cambio climático

El 2024 rompió récord como el año más caliente desde 1880 que comenzaron a ser registradas las temperaturas. La principal potencia mundial recibirá como presidente a un negacionista del cambio climático. No solamente volverá a abandonar el Acuerdo de París, aunque ese retiro solamente dure dos meses como lo fue en su primer mandato, ya que antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca en 2017, se acordó que ningún país puede abandonar el tratado si no se ha ratificado su gobierno desde, al menos, hace tres años. Solamente son tres los países en el mundo que no forman parte del Acuerdo de París: Irán, Libia y Yemen. Hasta Corea del Norte y Afganistán lo firmaron.

¿Qué pasa con el retroceso ecológico que México?

Los recientes incendios en Los Ángeles no han podido ser contenidos a las áreas naturales como en años anteriores, y han cobrado vidas invadiendo decenas de miles de viviendas, nilas celebridades millonarias han salvado sus hogares de la destrucción del fuego incontrolable.

Es innegable el retroceso ecológico que México se ocasionó a sí mismo en el sexenio pasado, con un ecocidio que se llevó más de 10 millones de árboles e incontables animales que si no perdieron la vida, perdieron su hábitat. La inversión que se hizo durante la presidencia de AMLO para producir combustibles fósiles es y será un grillete que nos dificulte aún más el acercamiento a la transición energética.

20 millones de personas son desplazadas cada año por el cambio climático

Las sequías de los últimos años en España, Italia y Grecia fueron un golpe brutal para la agricultura de los países mediterráneos; las reservas naturales se tornaron algo comparable a un escenario postapocalíptico y desértico. Los animales de las granjas tuvieron que ser sacrificados porque sus dueños ya no podían alimentarlos, ni siquiera tenían suficiente agua para mantenerlos sanos.

Cada año hay más de veinte millones de desplazados climáticos en el mundo, ya sea por huracanes, sequías, inundaciones o cualquier desastre natural ocasionado o agravado por el cambio climático.

¿Qué hará México para combatir el cambio climático?

Se calcula que en el año 2050, la isla de Tuvalú desaparecerá del mapa porque estará completamente bajo el agua debido al aumento del nivel del mar; y para el 2100, ciudades como Jakarta, Houston, Venecia, Nueva Orleans, Dhaka, Venecia, Alejandría y Miami corran con la misma suerte. Faltan solamente setenta y cinco años para esto, menos que la esperanza de vida para una mujer nacida en México, así que si usted tiene hijos pequeños, es posible que ellos lo vean ocurrir.

El Plan México anunciado por la presidenta no menciona una estrategia específica para abordar la crisis climática y la colaboración de nuestro país. La Secretaría de Medio Ambiente tiene una gran oportunidad en frente, veamos cómo abordarán este sexenio la crisis climática que ya está causando estragos. Proteger el medio ambiente y reducir las emisiones en el país es nuestra única carta en este juego contra el tiempo que va muy en serio.