Se incendia camión de pasajeros articulado en Argentina

Cámaras de seguridad de la policía de Buenos Aires, Argentina, captaron el momento, en que un camión de pasajeros, se incorpora a una vía rápida, muy transitada, en las avenidas General Paz y Berió, pero a pocos metros, registró un problema, por lo que se detuvo y de inmediato comenzó a incendiarse.

Pasajeros escaparon de las llamas del autobús

Los pasajeros del colectivo de la línea 28, presos del pánico, descendieron de inmediato del autobús, que rápidamente quedó envuelto en llamas, generando una enorme nube negra.

El fuego atravesó en segundos la calzada y también quemó el césped al costado de la General Paz, debido a que se derramó combustible en el piso y se extendió a los otros cuatro carriles, a pesar de ello, los conductores continuaron circulando poniendo en riesgo a los demás automovilistas y a los eventuales espectadores que desalojaron la zona.

No se registraron víctimas

También se solicitó la presencia del Sistema de Atención Médica de Emergencias por precaución, aunque milagrosamente no hubo heridos tras la conmocionante situación.

Según informó policía de la ciudad, arribó el camión autobomba al lugar, el personal de bomberos verificó que el fuego se desarrollaba de forma generalizada y lo atacó en simultáneo por la zona posterior y también la delantera hasta controlar las llamas.

Lo ocurrido generó demoras en el tráfico, las cuales fueron solucionadas horas después.

Intervinieron efectivos de la comisaría vecinal 10 B de la policía de la ciudad que cortaron la circulación hasta remover el vehículo y limpiar la cinta asfáltica.

Por el incidente estuvo cortado momentáneamente el tránsito en el sentido Riachuelo y también hubo demoras en los carriles hacia el norte.

Se pudo constatar que el motivo del incendio fue un problema eléctrico mecánico por lo que se descartó que haya sido intencional.