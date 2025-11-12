Capturan a cuatro extorsionadores que operaban en Acolman, Edomex

Cuatro presuntos extorsionadores fueron detenidos por su participación en un caso de cobro de piso contra un comerciante en el municipio de Acolman, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los implicados se habrían ostentado como integrantes de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, para exigir dinero a la víctima a cambio de permitirle seguir trabajando.

Extorsionadores de Acolman, Edomex

Los detenidos fueron identificados como Carlos “N”, Mario Alberto “N”, Evelin “N” y Yuliana Karina “N”. Según la investigación, los hechos por los que los detuvieron ocurrieron el 26 de septiembre de 2025, cuando la víctima vendía productos de limpieza en la colonia Real del Valle, en la localidad de Tepexpan.

En ese momento, los presuntos responsables habrían llegado en un vehículo blanco, la amenazaron con armas de fuego y le exigieron una cantidad de dinero, además de una cuota semanal para no hacerle daño a ella o a su familia.

#Detenidos.



La #FiscalíaEdoméx, en coordinación con la @SS_Edomex cumplimentó orden de aprehensión en contra de Carlos “N”, Mario Alberto “N”, Evelin “N” y Yuliana Karina “N”, por su probable intervención en el delito de extorsión en agravio de un comerciante del municipio de… pic.twitter.com/7jHN4i0EtZ — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 11, 2025

Tras la denuncia, el Agente del Ministerio Público reunió los elementos necesarios para solicitar las órdenes de aprehensión, las cuales fueron cumplimentadas con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en el municipio de Texcoco.

Los cuatro sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Extorsión, el delito más normalizado en México

La extorsión es el delito más extendido y normalizado en todo el país, se estima que el 90 por ciento de las empresas y comercios han sido víctimas de cobro de piso, derecho de paso, cuotas de protección, secuestro exprés o extorsión telefónica.

Extorsión, el delito que asfixia a México: 9 de cada 10 negocios bajo cobro de piso

Y lo peor es que el 96 por ciento de los casos no son denunciados. “Las propias cámaras confederadas ya establecen en las modalidades de extorsión que existen, que se supera el 78 por ciento del territorio nacional”, explicó Octavio de la Torre, presidente Concanaco Servytu.