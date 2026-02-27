Luna de Sangre: Dónde ver la transmisión EN VIVO del eclipse total lunar en marzo

La Luna de Sangre volverá a teñir el cielo de rojo durante el eclipse total lunar de marzo 2026, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Aquí te contamos dónde ver la transmisión EN VIVO y todos los detalles para no perderte este espectáculo natural.

Durante varias horas, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, provocando ese característico tono rojizo que podrá observarse en distintas partes del mundo.

¿Dónde ver la Luna de Sangre este 3 de marzo?

Prepárate, porque el próximo 3 de marzo de 2026, gran parte del mundo podrá observar un impresionante eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de Sangre.

Durante este fenómeno astronómico, la Luna cruzará por completo la sombra de la Tierra, adquiriendo un intenso tono rojo cobrizo que se mantendrá visible durante casi una hora.

Para quienes deseen seguir el evento en tiempo real, diversas plataformas ofrecerán transmisiones especiales en vivo. El sitio Time and Date contará con una cobertura exclusiva que incluirá animaciones en vivo, mapas interactivos y comentarios de expertos.

Eclipse total lunar de marzo: ¿cuándo y dónde podrá verse la luna de sangre? https://t.co/U3jnKD9Tmc — CNN en Español (@CNNEE) February 24, 2026

Por su parte, el Observatorio Griffith transmitirá en línea desde Los Ángeles de 00:37 a.m. a 6:25 a.m. (hora del Pacífico), es decir, de 3:37 a.m. a 9:35 a.m., hora de Miami.

El astrofísico Gianluca Masi también encabezará una transmisión global con imágenes en vivo desde distintos puntos internacionales a partir de las 3:30 a.m., hora de Miami.

Además, el portal Space.com ofrecerá una página de actualizaciones en vivo que recopila las principales fuentes astronómicas para facilitar el seguimiento del eclipse.

Como respaldo oficial, NASA SVS pondrá a disposición animaciones telescópicas detalladas y cobertura especializada del fenómeno, brindando una perspectiva científica y visual de alta calidad para los espectadores.