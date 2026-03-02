Eclipse lunar 2026: A esta hora será el punto máximo de la “Luna de Sangre” en marzo

Durante la madrugada del 3 de marzo, el cielo regalará uno de los espectáculos astronómicos más impactantes del año: un eclipse total lunar, conocido popularmente como "Luna de Sangre", un fenómeno que no volverá a repetirse hasta dentro de dos años.

La mejor parte es que será visible en todo México y no se requiere telescopio ni filtros especiales para apreciarlo. Bastará con mirar al cielo. Eso sí, habrá que estar dispuesto a madrugar, porque el momento más espectacular ocurrirá antes del amanecer.

¿A qué hora será el punto máximo del eclipse lunar?

A continuación, te compartimos los horarios clave en tiempo del centro de México:



02:44 a.m.: La Luna entra en la penumbra

03:50 a.m.: Inicia el eclipse parcial, parece que “le dan una mordida” a la Luna .

. 05:04 a.m.: La Luna comienza a cambiar a una tonalidad roja.

05:33 a.m.: Punto máximo del eclipse.

06:02 a.m.: Termina el eclipse total.

06:54 a.m.: La Luna comienza a ocultarse en el horizonte.

08:00 a.m.: Finaliza por completo el eclipse.

¡Prepárate para ver la Luna roja! 😎



Durante la madrugada del 3 de marzo, un eclipse lunar total será visible en casi todo el continente americano. La totalidad comenzará a las 3:04 a. m. PST/6:04 a. m. EST; el eclipse no se podrá ver desde África o Europa.… pic.twitter.com/keg0YhGcPE — NASA en español (@NASA_es) February 26, 2026

¿Dónde se verá mejor el eclipse lunar en México?

Durante un eclipse lunar total, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna llena, creando una sombra que cubre por completo a la Luna, pero parte de la luz solar logra filtrarse a través de la atmósfera.

Ese “filtro natural” elimina los tonos azules y deja pasar los rojos, tiñendo la Luna de un color cobrizo o rojo intenso. Por eso se le conoce como Luna de Sangre.

Según datos de la NASA, este tipo de eclipses ocurren entre cuatro y siete veces al año en distintas partes del mundo. De acuerdo con cálculos astronómicos, el siguiente eclipse total de luna ocurrirá hasta el 26 de junio de 2029. Pero el eclipse de marzo de 2026, ¿dónde será visible?

A total lunar eclipse is coming 🌕 🌏 ☀️



In the early morning hours of March 3, 2026 (UTC), the full Moon will pass through Earth’s shadow, reddening the lunar surface. Here’s what you need to know: https://t.co/3yyVsE22An



Credit: NASA’s Scientific Visualization Studio pic.twitter.com/D091JHDdqd — NASA Solar System (@NASASolarSystem) February 24, 2026

Aquí la Luna estará más alta y el eclipse durará más tiempo:



Baja California

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Quintana Roo

En lugares como CDMX, Nuevo León, Puebla o Yucatán, el eclipse también será visible, aunque la Luna estará más baja en el horizonte. Además, la contaminación lumínica puede afectar un poco la experiencia, por lo que se recomienda buscar un sitio con poca luz artificial.