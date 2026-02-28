La onda de calor se apodera de México: Aquí la lista completa de estados donde se pronostican más de 40 grados el 28 de febrero

La onda de calor ya comenzó a sentirse en varias regiones de México, pero no llegará sola. Mientras las temperaturas suben con fuerza, también se esperan lluvias y tormentas en distintos estados este 28 de febrero 2026.

El pronóstico muestra un contraste marcado: calor extremo en el norte y sur de México, con temperaturas que podrían superar los 40 grados, mientras que en otras zonas habrá chubascos acompañados de descargas eléctricas.

Durante este viernes y el fin de semana, se mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso en estados del noroeste, norte y occidente de #México, y de cálido a caluroso en el resto del país. Ve los detalles en ⬇️https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/OXXrDSNwzm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 27, 2026

Esta combinación se debe a un sistema que mantiene el ambiente estable (y muy caluroso), junto con la entrada de humedad que favorece la formación de lluvias en varias regiones.

Lista de estados donde pegará más fuerte la onda de calor en México

El calor será intenso en varias zonas del país.

Se esperan temperaturas de hasta 45 grados en:



Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Además, la onda de calor continuará en:



Jalisco

Michoacán

Morelos

Puebla

Durango

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Esto provocará días muy calurosos, especialmente durante la tarde.

Estados con lluvias este 28 de febrero 2026

Aunque la onda de calor domina gran parte del país, también se esperan lluvias en varias regiones.

Habrá chubascos en:



Jalisco

Michoacán

Estado de México

Chiapas

Quintana Roo

Y lluvias aisladas en:



Ciudad de México

Guerrero

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Colima

En algunos casos, podrían presentarse descargas eléctricas.

Madrugadas frías: estas entidades tendrán heladas

A pesar de la onda de calor durante el día, algunas regiones seguirán registrando frío al amanecer.

Se prevén temperaturas de hasta -5 grados en zonas serranas de:



Chihuahua

Durango

Estado de México

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Estas condiciones pueden generar heladas.

Vientos fuertes y riesgos para este sábado 28 de febrero 2026

El pronóstico también advierte sobre rachas que podrían generar afectaciones principalmente en el istmo de Tehuantepec y el norte del país.

Estas ráfagas podrían:



Derribar árboles o anuncios

Reducir la visibilidad por niebla

Afectar la circulación

Así será el clima en el Valle de México

En la Ciudad de México se espera un día con contrastes.



Temperatura mínima de 9 a 11 grados

Máxima de 26 a 28 grados

Probabilidad de lluvias aisladas

En el Estado de México habrá chubascos, tormentas eléctricas y posible granizo.

¿Por qué hay calor y lluvias al mismo tiempo en México?

Aunque parezca contradictorio, este tipo de clima es común cuando coinciden dos factores.

Por un lado, la onda de calor mantiene el ambiente estable y eleva las temperaturas en gran parte del país.

Pero al mismo tiempo, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe favorece la formación de nubes y lluvias.

Esto provoca que, mientras algunas zonas registran calor extremo (en otras o incluso en el mismo día) se presenten chubascos, tormentas eléctricas y cambios bruscos de temperatura.