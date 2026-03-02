Marzo inicia con heladas: alcaldias que amanecerán con alerta naranja por frío en CDMX

Las heladas y las bajas temperaturas todavía no abandonan el centro del país. Para la mañana del lunes 2 de marzo, autoridades activaron alertas por frío en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), mientras un nuevo frente frío se aproxima al territorio nacional.

¿Qué alcaldías de CDMX tendrán más frío este lunes?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Naranja por temperaturas particularmente bajas en la alcaldía de Tlalpan, donde se prevén amaneceres con frío intenso, especialmente en zonas altas.

Además, se emitió Alerta Amarilla para otras demarcaciones del sur y poniente de la capital:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 02/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 02/03/2026, en las demarcaciones:… pic.twitter.com/W0Owt1j7M2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 1, 2026

Cabe destacar que la estación de Topilejo, en Tlalpan, registró la temperatura más baja del domingo, con un promedio de 3 grados.

Pronóstico del clima en México: frío hoy en CDMX

Un nuevo frente frío se aproximará e ingresará por el noroeste de México, donde interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Este sistema provocará vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h. Así como, tolvaneras en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua

Mientras tanto, canales de baja presión combinados con inestabilidad atmosférica y humedad constante generarán lluvias y chubascos en el norte, occidente y sureste del país.

¿Dónde lloverá más fuerte en los próximos días?

Aunque habrá lluvias dispersas en varias regiones, el pronóstico señala chubascos fuertes en Chiapas, con posibilidad de descargas eléctricas. También se esperan precipitaciones en la península de Yucatán y estados del occidente del país.

Estas condiciones pueden provocar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales, especialmente durante la tarde y noche.

Onda de calor: ¿por qué hace frío y calor al mismo tiempo?

Mientras el norte y centro enfrentarán bajas temperaturas, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional. La onda de calor golpeará en las siguientes zonas:



Durango (oeste)

Jalisco (centro-sur)

Michoacán (centro y suroeste)

Morelos

Puebla (suroeste)

Guerrero (centro y este)

Oaxaca (sur y este)

Chiapas (oeste)

¿Cuándo termina la temporada de frío en México?

La temporada de frío en México comienza a despedirse entre mediados y finales de marzo. Sin embargo, los frentes fríos tardíos pueden extenderse hasta mayo, sobre todo en zonas altas del centro y norte del país.

Por eso, las autoridades recomiendan no bajar la guardia, abrigarse durante la noche y madrugada, y mantenerse informado ante posibles alertas meteorológicas.