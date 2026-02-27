SEP confirma cambio de horario a partir de marzo 2026 para estos estudiantes; ¿a qué hora entrarán?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de la entidad poblana ha comunicado oficialmente que el periodo correspondiente al horario invernal para las instituciones de nivel básico llegará a su fin el próximo viernes 27 de febrero.

Esta transición marca el regreso a la organización temporal acostumbrada para las actividades académicas en el estado, lo que implica ajustes directos en la hora de entrada de la comunidad estudiantil a partir de la siguiente semana.

¿Cuáles son las escuelas que recorrerán su horario en marzo?

El cambio de horario aplica para todas las instituciones de educación básica, que comprenden los niveles de preescolar, primaria y secundaria, así como para los planteles de educación media superior de Puebla. Se recorrerá media hora.

¿Qué día termina el horario de invierno de la SEP Puebla?

El periodo de invierno para las escuelas de nivel básico en el estado finaliza el viernes 27 de febrero. Con la llegada del lunes 2 de marzo, las niñas, niños y jóvenes inscritos en los diversos niveles escolares deberán presentarse en sus centros educativos 30 minutos antes de lo que lo hacían durante los meses previos.

Esta modificación afecta de manera general a quienes cursan el preescolar, la primaria y la secundaria, integrando también a los alumnos de educación media superior dentro de esta normativa de retorno al cronograma ordinario de ingresos.

¿Cuántos días sin clases quedan en el calendario SEP 2025-2026?

Si sumamos los días de asueto, el periodo vacacional de abril y las sesiones de Consejo Técnico, quedan aproximadamente 18 días hábiles sin clases antes de que concluya oficialmente el ciclo escolar el miércoles 15 de julio de 2026.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, a partir del 1 de marzo de 2026 restan los siguientes días sin actividad escolar para los alumnos:

1. Suspensiones de labores docentes (días feriados)

Estos días se suspenden actividades por conmemoraciones oficiales:

Lunes 16 de marzo: En conmemoración del natalicio de Benito Juárez (21 de marzo).

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Martes 5 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla.

Viernes 15 de mayo: Día del Maestro.



2. Periodo vacacional (Semana Santa)

El segundo periodo de vacaciones del ciclo escolar:

Del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril: Los alumnos regresan a clases el lunes 13 de abril. (10 días hábiles sin clases).

3. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE)

Días en los que los alumnos no asisten a la escuela debido a reuniones de actualización docente (último viernes de cada mes):

Viernes 27 de marzo: (Coincide con el inicio del periodo de Semana Santa en algunos contextos, pero está marcado en el calendario).

Viernes 29 de mayo.

Viernes 26 de junio.

4. Descarga administrativa

Día en el que se suspenden clases para que los docentes realicen labores de calificación y registro de sistemas: