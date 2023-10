¿El eclipse solar 2023 te hará perder peso? UNAM lo aclara

México se prepara para uno de los fenómenos astronómicos más importantes de los últimos años, el eclipse solar 2023 que se hará presente en octubre; sin embargo, en los últimos días surgió la pregunta respecto a una posible pérdida de peso, ¿esto es mito o realidad?

La investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Julieta Fierro Gossman, abordó el tema y señaló que actualmente el mito carece de evidencia científica.

¿Por qué dicen que la gente baja de peso durante el eclipse solar 2023?

El mito nace porque durante un eclipse el mar sufre cambios, es decir, las mareas se ven afectadas por la conjunción de la Luna y el Sol, por esto la científica de la UNAM subrayó que para ejemplificar algunos temas recurren a situaciones extraordinarias, como lo es un agujero negro que tiene tendencia a alterar las fuerzas gravitacionales derivando en su destrucción.

Fierro Gossman aclaró en un boletín de la UNAM que los cambios señalados no aplican en los humanos, pues las dimensiones no son iguales, por lo que no están sujetos a cambios de peso.

¿Cuándo es el eclipse solar 2023 en México?

¡Tomen nota! El sábado 14 de octubre se podrá ver el eclipse solar 2023, mismo que no se hacia presente desde hace poco más de 30 años y que desde su anuncio causó una alta expectativa por parte de la gente, quienes no quieren perdérselo durante las tres horas y media que durará, los estados que podrán disfrutar de mejor manera el espectáculo son Yucatán, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Campeche.

Prepárate para el eclipse anular de 2023 ☀️ 🌑 🌎



El sábado 14 de octubre, un eclipse solar anular será visible en partes de Estados Unidos, México y muchos países de Sudamérica y Centroamérica: https://t.co/z9FnovGIFO pic.twitter.com/8FJk9Ni9Ro — NASA en español (@NASA_es) October 10, 2023

¿Cómo ver el eclipse solar 2023?

Un fenómeno de esta magnitud no sucede cada año, por esto el Comité Nacional de Eclipses México emitió una serie de recomendaciones para el próximo 14 de octubre, la principal es acudir a un observatorio astronómico con profesionales que te instruyan a verlo sin dañar la vista.

En caso de no tener la oportunidad, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), puso a disposición de todas las personas la transmisión en vivo, misma que podrán verse desde las 11:30 y hasta las 13:15 horas a través de su página oficial.