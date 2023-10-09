¡Doble espectáculo! Se revela fecha en la que otro eclipse solar dejará en oscuridad a México

Además del eclipse anual de sol que ocurrirá en el mes de octubre, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informaron que habrá otro eclipse solar en el 2024, el cual podría dejar a México en absoluta oscuridad, pero ¿Cuándo y a qué hora se podrá ver este fenómeno?

¿Cuándo y a qué hora será el eclipse solar 2024?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el eclipse solar total ocurrirá el próximo 8 de abril 2024; la comunidad científica considera este evento como el Gran Eclipse Mexicano, ¿A qué hora se podrá ver?

¡Toma nota! Algunos expertos estiman que el eclipse total ocurrirá a partir de las 12:00 de la tarde hasta las 2:40 de la tarde, se espera que este evento dure alrededor de cuatro minutos.

El próximo eclipse solar total comenzará sobre el Océano Pacífico Sur, por lo que se estima que a las 11:07 de la mañana la costa del Pacífico de México podrá ver la totalidad de este fenómeno.

|GEOFÍSICA UNAM

¿En qué partes de México se podrá ver el eclipse solar?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que el eclipse solar 2024 se podrá observar en Estados Unidos, Canadá y México; sin embargo, en nuestro país es donde se verá mucho mejor, ¿qué entidades podrán verlo?

Sinaloa.

Durango.

Coahuila.

Se estima que para esa fecha, México cuente con las condiciones climáticas necesarias para poder observar este evento, así como la duración de la fase total del eclipse será mayor.

¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse total de sol es un fenómeno astronómico en el que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, por lo que esta estrella queda completamente cubierta o eclipsada por la Luna.

De acuerdo con astrónomos, este evento ocurre cuando la Luna está en su fase de Luna Nueva y su órbita la lleva a pasar directamente entre la Tierra y el Sol; como consecuencia la luz del Sol es bloqueada por la Luna, lo que provoca una oscuridad temporal en varias regiones de la Tierra.