¿No podían gastarlo en otra cosa? Para la Elección Extraordinaria del Poder Judicial de la Federación (EEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 19 mil 645 millones 790 mil 251 pesos .

Toda esta feria representa:

→ 1/3 del presupuesto a SEGURIDAD



→ 1/3 del presupuesto a SALUD



→ 50% del presupuesto a RELACIONES EXTERIORES



→ 70% del presupuesto a CIENCIA



→ 3 años de financiamiento a la SCJN



3 años de financiamiento a la → 6 años de financiamiento a la ASF



→ 6 años de financiamiento al TFJA



→ 8 años de financiamiento a Anticorrupción



→ 9 años de financiamiento a la CNDH.

Algo de esa lana pudo servir para la atención de dos asuntos prioritarios: seguridad y salud. Pudieron armarse unas patrullas, computadoras y uniformes; o comprarse insumos médicos y medicamentos para los hospitales públicos, pero nel.

El régimen decidió utilizar todo ese dinero para la organización de una elección en la que apenas participó alrededor del 12% de los electores ; es decir, unas 13 millones de personas.

¿Cuánto costó el voto en la Elección Judicial en México?

Esto significa que el costo del voto en la Elección Extraordinaria del Poder Judicial fue de más o menos de $1,500.00 M/N POR VOTANTE.

Acá los datos para el cálculo:

🗳️ Sí votó el 12.57% (margen inferior del INE) = 12.5 millones de votantes.

→ Costo del voto: 1,566 pesos

🗳️ Sí votó el 13.32% (margen superior del INE) =13 millones de votantes.

→ Costo del voto: 1,477 pesos.

Este costo hizo que la Elección Extraordinaria del Poder Judicial de 2025 se convirtiera en EL VOTO MÁS CARO DE LA HISTORIA y no lo digo yo, que no doy paso sin huarache, lo dicen las cifras que no mienten:

PROCESO ELECTORAL

COSTO DEL VOTO (EN PESOS)

2024

207

2018

164

2015

212

2012

136



Tabla 1. Elaboración propia con datos de FIA Investigación.

Con esa “marmaja” pudieron haberse ido a la Final de la Concachampions a ver el Cruz Azul 5-0 Vancouver (1,400 pesos) o haber comprado dos canastas básicas (808 pesos cada una), pero nel. El régimen decidió que la democracia es primero… antes que la seguridad, la salud y el crecimiento económico. Y si no me creen, vayan a ver las cifras por ustedes mismos.

Y mientras eso ocurre, díganme lo que piensan de todo este asunto de la Elección Judicial. Déjenme saber en los comentarios. En fin, “el PRI hizo elecciones más caras”.