El “ojo” de la NASA: Así puedes ver EN VIVO el trayecto de Artemis II con este “hack” desde tu celular

¿Miras al cielo nocturno y te preguntas dónde estarán los astronautas del Artemis II? La respuesta ya no es un misterio reservado para los monitores del Centro de Control de Misión en Houston.

Mientras cuatro astronautas se aventuran hacia los dominios lunares a bordo de la cápsula Orion, la NASA ha decidido abrir las puertas de su centro de mando digital para que cualquiera, desde la comodidad de su sofá, pueda acechar la trayectoria de la misión en tiempo real.

1972 ➡️2026

Apollo 17 ➡️ Artemis II pic.twitter.com/wGc2wtY0e2 — NASA (@NASA) April 3, 2026

¿Cuál es el "hack" para ver la trayectoria de Artemis II EN VIVO?

El secreto detrás de esta ventana al cosmos es el sitio web de órbita en tiempo real de Artemis, conocido técnicamente como AROW. Esta herramienta se convierte en una especie de "hack" oficial que permite visualizar los datos exactos que los sensores de la nave envían a la Tierra.

A través de este portal, el público tiene acceso a las coordenadas precisas, la velocidad y las distancias relativas entre la nave, nuestro planeta y el satélite natural.

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Pero el verdadero truco de inmersión reside en la aplicación móvil. La NASA ha integrado un rastreador de realidad aumentada que transforma tu dispositivo en una brújula espacial.

La app de seguimiento transforma tu teléfono en una brújula espacial

Tras una calibración rápida, el sistema te indica hacia dónde debes apuntar tu teléfono para localizar la posición de Orion en el firmamento con respecto a tu ubicación geográfica. Esta función se activó minutos después del despegue, una vez que la nave se despididió de la etapa superior del cohete para seguir su propio camino.

Durante los días que durará esta travesía de prueba en el espacio profundo, los usuarios no solo verán un punto en un mapa estelar. El sistema permite explorar hitos de la misión, detalles de la superficie lunar e incluso recordar los sitios donde aterrizaron las misiones Apolo.

Good morning, world! 🌎



We have spectacular new high-resolution images of our home planet, all of us looking back through the Orion capsule window at our Artemis II astronauts as they continue their journey to the Moon. pic.twitter.com/QjxGfWiRcS — NASA (@NASA) April 3, 2026

Artemis II es el primer paso hacia una futura colonia lunar

Para los más apasionados o creativos, la agencia pondrá a disposición los vectores de estado y datos de trayectoria, conocidos como efemérides. Estos archivos permiten que artistas o expertos en datos alimenten sus propios telescopios, creen animaciones o construyan modelos físicos basados en el vuelo real.

Esta misión es el primer paso tripulado de una campaña que busca establecer una estancia prolongada en la Luna y, eventualmente, alcanzar Marte. Gracias a este sistema de rastreo, la brecha entre los astronautas y quienes nos quedamos en tierra se acorta significativamente, permitiendo que el viaje de Artemis II sea una experiencia compartida globalmente mediante una pantalla.

