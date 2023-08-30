Idalia se convirtió en huracán categoría 4 y luego impacta Florida en categoría 3

A las 6 de la mañana tiempo de México, el huracán Idalia se ubicaba a menos de 90 kilómetros al oeste de Cedar Key, Florida y avanzaba a una velocidad de 30 kilómetros por hora.

Idalia toca tierra como huracán categoría tres

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el huracán Idalia tocó tierra en la gran curva de la Florida con vientos de 205 kilómetros por hora, como huracán categoría tres.

El ojo del huracán se ubica a 30 kilómetros de Perry, Florida y a 90 kilómetros de Cedar Key, Florida.

Idalia provoca marejadas ciclónicas

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el huracán Idalia provocará niveles únicos de vientos dañinos y marejadas ciclónicas.

Las marejadas ciclónicas, que provocan subidas de agua de 3 a 5 metros en algunas zonas costeras, podrían provocar inundaciones desastrosas, advirtió el NHC.

Estado de emergencia en Florida

Por ello, el gobierno de Florida ha decretado estado de emergencia y ha pedido a la población que habita en zonas bajas y zonas costeras, que busquen refugio.

"Muy pocas personas pueden sobrevivir estando en el camino de una gran marejada ciclónica y esta tormenta será mortal si no nos apartamos del peligro y la tomamos en serio", precisó la jefa de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA), Deanne Criswell.

Todo está cerrado en Florida

Todas las escuelas están cerradas, al igual los centros de trabajo y el transporte fue suspendido.

Se pidió a la población mantenerse informada a través de los medios de comunicación.

Las calles se han convertido en ríos en algunas áreas, incluidas Tampa, San Petersburgo y Fort Myers Beach, la lluvia cae a cántaros y los vientos azotan la costa de Florida.

El gobernador de Florida, Ron Desantis, advirtió sobre un impacto muy significativo en la región de Big Bend, y dijo que los socorristas no podrán llegar a las personas que decidieron permanecer en las zonas de impacto del huracán hasta que pase la tormenta.

Probablemente el huracán sea el más fuerte desde hace más de un siglo

DeSantis señaló que Idalia será probablemente el huracán más fuerte en golpear la región desde hace más de un siglo.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronostica que el huracán Idalia atravesará Florida e impactará posteriormente el estado de Georgia posiblemente como huracán categoría 2 y posteriormente llegará a las costas de Carolina del Sur y Carolina del Norte, luego, el meteoro regresará de nueva cuenta al Océano Atlántico.

El presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó el lunes una declaración de emergencia para Florida, lo que garantiza ayuda federal para afrontar el paso de Idalia.

"Hablé con el gobernador anoche, le estamos proporcionando todo lo que pueda necesitar. Estamos en contacto constante", dijo Biden el martes sobre DeSantis, que como él se postula para la presidencia en 2024.

Vuelos cancelados

El aeropuerto internacional de Tampa cerró y los vuelos se vieron interrumpidos en la costa este de Estados Unidos, presa de otro huracán, Franklin, que viene del Atlántico.

Las fuertes lluvias desatadas por Idalia en el oeste de Cuba dejaron inundaciones en varias localidades y a más de 200.000 usuarios sin electricidad, informaron el martes las autoridades locales. No se reportaron pérdidas humanas.

Una de las más afectadas es la zona de producción de tabaco en Pinar del Río. Esta región sigue sin recuperarse del paso del huracán Ian, que en septiembre pasado dejó al menos dos muertos.

Casi 150 personas murieron el año pasado cuando el huracán Ian azotó la costa oeste de Florida como una devastadora tormenta de categoría 4, provocando marejadas ciclónicas y fuertes vientos que derribaron puentes, arrasaron edificios y causaron daños por valor de más de 100,000 millones de dólares.

Los científicos advierten que las tormentas se volverán cada vez más potentes a medida que el planeta se calienta debido al cambio climático.