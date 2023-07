En agosto la SCJN definirá si el Inai podrá operar con sólo cuatro comisionados

Por mayoría de 8 votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que el Senado de la República incurrió en omisiones por no designar aun a los tres comisionados faltantes para el Instituto nacional de Transparencia Accesos a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Sin embargo, será hasta agosto, cuando los ministros regresen de su periodo vacacional, que el tribunal pleno defina si el Inai podrá operar con sólo cuatro comisionados para resolver asuntos en materia de transparencia mientras la Cámara de Senadores nombra al resto de sus integrantes.

“Está acreditado que el senado de la república ha sido omiso en realizar la designación de los tres comisionados del Inai cuyos cargos se encuentran vacantes, dos de ellos desde hace más de un año y en este sentido estimo que la controversia es fundada y se debe declarar que la cámara de senadores ha incurrido en una omisión que resulta contraria a su deber constitucional”, expuso el ministro Luis María Aguilar.

Otros integrantes del máximo tribunal del país destacaron que la Constitución es clara al destacar que se debe contar con órganos funcionales y no deliberadamente incompletos como sucede en el caso del organismo de transparencia.

“A mi parecer los entes colegiados del Estado mexicano no deben quedar disfuncionales por falta de quórum. Las llamadas omisiones no pueden explicar o podrían explicar hasta cierto punto porque un órgano está incompleto, pero estas razones no se deben confundir con la falla misma, por eso yo encuentro que la falla no es la omisión del Senado, sino la incompleta integración del órgano. La falla es que el órgano no está constitucionalmente integrado, la falla no es la omisión en sí misma sino la incompleta integración”, indicó Margarita Ríos Farjat.

8 ministros optaron por desechar el proyecto

Durante la sesión hubo ministros que solicitaron que este mismo jueves se permitiera operar al Instituto con un mínimo de sus integrantes sin embargo, una mayoría de 8 ministros optó por desechar el proyecto de Loretta Ortiz, quien propuso que los senadores no habían sido omisos en los nombramientos, y returnarlo a un ministro de la mayoría.

Fue en ese momento en que el ministro Arturo Zaldívar, quien consideró que no se podía obligar al Senado a realizar acuerdos políticos en lo inmediato para concretar los nombramientos en el Inai, señaló puede facultar al Instituto para que sesione con los comisionados que actualmente se encuentran en funciones y pueda recobrar su operatividad.

De esta forma será hasta agosto cuando el pleno de la SCJN analice un nuevo proyecto en el que se reconozca la omisión del Senado para las designaciones en el Inai y se proponga que vuelva a operar mientras se realizan las designaciones.