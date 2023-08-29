Incendio en Colombia arrasa con decenas de viviendas

El incendio que se inició cerca de la medianoche de este lunes 28 de agosto y que se extendió durante gran parte de la madrugada del martes, arrasó con cerca de 60 viviendas, en el barrio Santander, en el suroccidente de la capital del Quindío, según los cálculos preliminares de la secretaría de Gobierno de Armenia, Colombia.

No hay reporte de personas fallecidas por el incendio

La conflagración se presentó en una zona de invasión, localizada entre los barrios Santander y Villa Juliana, por fortuna, hasta las primeras horas de este martes no hay reportes de personas fallecidas; sin embargo, se estima que son más de 200 las personas damnificadas, se quedaron sin nada.

El inmenso poder de las llamas arrasó con varias de las viviendas de Barrio Boyacá, mientras que Bomberos de la capital y con apoyo de los municipios de Montenegro y Calarcá apoyaron la emergencia.

Los bomberos llegaron al incendio pese al acceso difícil

En diálogo con Mañanas Blu, José Manuel Ríos, alcalde de Armenia, habló sobre la emergencia en esta zona de la ciudad, señaló que los habitantes alertaron sobre las llamas sobre las 10:00 de la mañana y los bomberos llegaron al lugar, pese a que la zona de acceso es difícil.

Por otro lado, manifestó que las llamas se propagaron rápidamente por cuenta del material del cual están construidas las viviendas.

Con respecto a las personas damnificadas, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno, el incendio afectó a varias personas por la inhalación de humo y una más tuvo que ser trasladada a centro asistencial. Afortunadamente la emergencia no dejó víctimas mortales.

Asentamiento ilegal de viviendas de más de 40 años

Finalmente explicó que se trata de asentamientos de aproximadamente 40 años, por lo cual iniciarán el proceso de ayudas a los damnificados y reubicación, pues muchas familias quedaron sin vivienda.

Sobre las posibles causas, primeras informaciones apuntan a un corto circuito, mientras que otra hipótesis es el mal manejo de una fuente de energía, sin embargo todo es materia de investigación.