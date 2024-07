¿Arresto o engaño? Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López no enfrentarán a la justicia mexicana

Era el más buscado, era el que tenía el precio más alto por su cabeza, era el auténtico capo de capos y al parecer el gobierno de Estados Unidos lo engañó como se engaña a un niño; esto lo que dijo el Gobierno de México sobre el arresto de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.

Engaño a “El Mayo”, eso piensan autoridades mexicanas

Según la secretaria de seguridad ciudadana Rosa Icela Rodríguez, una avioneta con un solo tripulante, despegó del aeropuerto de Hermosillo, en Sonora, y llegó a El Paso en Texas, con Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán.

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que “Esa es la información que se está corroborando por parte de las autoridades de aeronáutica en el país y también, pues es un hecho que de aquí salió uno, allá llegaron tres”.

No se sabe si fue entrega o captura, Gobierno mexicano sin certeza

Supuestamente, “El Mayo” Zambada viajaría a Texas para supervisar pistas clandestinas en la zona norte del país junto con Joaquín Guzmán López, pero al final aterrizaron justo en las manos de agentes del FBI en territorio estadounidense; de ahí que la secretaria no pudo precisar lo ocurrido en ese momento.

“La información y la investigación se está llevando a cabo en Estados Unidos; yo les acabo de dar la información que se tiene en México”, señaló Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

De inmediato surgieron las dudas; por ejemplo: Si la detención se dio en México y solo se cumplimentó una orden de aprehensión en Estados Unidos; lo que provoco que el Presidente saliera, literal, al paso: “Hay que ver quién lo obligó", señaló AMLO.

Surgen dudas en detención; Presidente AMLO aclaró que no fue detenido en México

También fue cuestionado sobre la posibilidad de que agencias de Estados Unidos estén operando en territorio nacional sin consentimiento del Gobierno Mexicano; lo que representaría una grave violación a la Soberanía de México: “Es que ni siquiera se sabe si fue la DEA o fue otra agencia... “El FBI... -Por eso. Pero hay dos. Entonces, hay que esperarnos”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para ese momento la prensa ya no podía esperar; así que de nuevo vinieron los cuestionamientos a Rosa Icela: “Se para dónde va su pregunta... Lo que le estamos informando sin especulación es lo que acabamos de decir, es: a ver, usted quiere; los hechos están aquí, aquí está diciendo que llegaron tres personas a Estados Unidos. La especulación, esa se la dejo a usted... -Por eso le estoy preguntando, para no estar especulando... -Pero esta información es la que le di, no tenemos otra”.

“El Mayo” y Joaquín Guzmán López No enfrentarán a la justicia mexicana

Antes de que el presidente cerrara el espinoso tema con una cancion de su paisano “Chico-che”, la Secretaria de Seguridad Ciudadana confirmo que el Gobierno mexicano no está interesado en que Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquin Guzmán López enfrenten a la justicia mexicana.