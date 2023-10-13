“El Memo”, presunto líder criminal es detenido tras atentado en Chiapas

Un sujeto murió dentro de una clínica privada, al enfrentarse con otros dos sujetos que vestían uniformes tipo policía, iban por Guillermo Alexis Ochoa Cordero alias "El Memo", jefe de la plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien, con este, ha sufrido 8 atentados contra su vida.

El hecho se registró la mañana de este viernes 13 de octubre en el la clínica privada El Socorro en el municipio de Tapachula, Chiapas en donde esta mañana se encontraba recibiendo atención médica Guillermo Alexis Ochoa Cordero, conocido como “El Memo”.

El sujeto era resguardado por dos de sus escoltas cuando dos hombres ingresaron a la clínica portando armas largas con la intención de ejecutar a "El Memo", pero los dos escoltas recibieron los balazos y uno de ellos murió.

Con este, "El Memo" jefe de la plaza del CJNG ha sufrido 8 atentados, solo que esta vez fue detenido.

El atentado más reciente fue cuando protagonizó un enfrentamiento con la Guardia Nacional el 3 de agosto, ese día fue detenido pero liberado 2 días después.

Por ahora Guillermo “N” permanece en calidad de detenido.

¿Quién es "El Memo", operador del CJNG en Tapachula?

"El Memo" fue detenido hace dos años por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana al ser acusado de asesinar a su cuñada y concuño en el fraccionamiento Calpan Laureles.

Al llegar a la casa de su mamá a bordo de una motocicleta, Fernando García sacó su arma calibre 380 y empezó a dispararle lesionándolo a la altura de la pierna.

El presunto criminal repelió la agresión con un arma calibre 9 milímetros y realizó 13 disparos en contra de su cuñada y concuño, quienes murieron en el lugar.

Minutos más tarde fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva y puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Fronterizo, donde quedó a disposición por el delito de homicidio.

Hace ocho meses "El Memo" fue absuelto por un juez penal del delito de homicidio en agravio de la pareja y desde entonces ha sufrido otros atentados fallidos.

Se habla de que este sujeto es uno de los operadores más importantes del CJNG en Tapachula, Chiapas.