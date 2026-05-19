¡Terror en el recreo! Ataque de abejas en telesecundaria de Cuautla, Morelos, deja más de 40 afectados

Fue durante la mañana de este martes 19 de mayo que autoridades recibieron el reporte de un ataque de abejas en telesecundaria del municipio de Cuautla, Morelos.

Medios locales informaron sobre una fuerte movilización de cuerpos de rescate dentro del plantel educativo debido al ataque masivo de insectos.

Así fue el ataque de abejas contra alumnos en Cuautla

De acuerdo con los reportes de la zona, los hechos ocurrieron este martes en la telesecundaria "Álvaro Gálvez y Fuentes", situada en la colonia Guadalupe Victoria.

Mientras la comunidad estudiantil se encontraba fuera de los salones disfrutando del recreo, un grupo de alumnos presuntamente golpeó un panal, lo que provocó que las abejas reaccionaran de forma agresiva y se lanzaran contra cualquier persona que tuvieran cerca.

Salones invadidos y desalojo de emergencia por abejas

La situación se volvió de emergencia rápidamente cuando los insectos comenzaron a ingresar a las aulas. Ante el riesgo inminente de picaduras masivas, el cuerpo maestros habría aplicado los protocolos de seguridad interna y ordenó la evacuación total de la escuela para poner a salvo a los menores.

La calle Las Américas tuvo que ser acordonada por las autoridades civiles.

¿Cuántos heridos hubo por ataque masivo de abejas?

El ataque dejó un saldo preliminar que alarma. Medios de la localidad reportan cifras que van desde los 20 hasta más de 40 estudiantes afectados.

Además de los dolores por los aguijones, el pánico generalizado causó crisis nerviosas entre los adolescentes y el personal que intentaba resguardarse.

Cuerpos de emergencia atienden ataque de abejas

La emergencia movilizó a unidades de Protección Civil, Bomberos, ambulancias locales y a otras autoridades. Los paramédicos brindaron los primeros auxilios en el lugar para atender reacciones alérgicas y revisiones las personas que lo necesitaban.

Según el reporte local, dos de los estudiantes heridos fueron clasificadas con prioridad médica y trasladadas de urgencia al Hospital General de la zona.

Resguardan el plantel educativo tras el incidente

El equipo de bomberos concentró sus esfuerzos en aplacar el enjambre utilizando equipo especializado para neutralizar el peligro y evitar nuevos ataques en los alrededores de la colonia.

La escuela permaneció bajo resguardo mientras se terminaban las labores de limpieza y los padres de familia acudían preocupados a recoger a sus hijos.