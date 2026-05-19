Rescatan a niño encerrado en una bodega de Zacatecas; investigan posible maltrato infantil

Un niño identificado como Ángel, de apenas 8 años de edad, fue rescatado el pasado lunes 18 de mayo, luego de permanecer varias horas encerrado dentro de una bodega de materiales para construcción en la comunidad de El Orito, Zacatecas.

La información fue dada a conocer por el periodista Paco Elizondo, quien detalló que vecinos fueron los que alertaron a las autoridades, tras escuchar gritos de ayuda provenientes del inmueble.

Abandonan a niño de 8 años en una bodega de Zacatecas

Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Orito, donde elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal acudieron luego de recibir el reporte de un menor presuntamente encerrado dentro de una bodega.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron al niño dentro del establecimiento en condiciones preocupantes. Incluso, en el video que circula en redes sociales, se observa cómo una mujer habla con el pequeño para decirle que no se asuste y que ya lo van a sacar.

El pequeño, pese a que su voz se escucha nerviosa, intenta responder a todo lo que le pregunta la mujer. Es en ese momento donde le dice que se llama Ángel y que tiene 8 años.

Fiscalía de Zacatecas y SEDIF investigan el caso

Con información extraoficial, Ángel habría quedado bajo el cuidado de una tía tras la muerte de su madre, por lo que vecinos de la zona señalaron que el menor presuntamente sufría de maltrato en repetidas ocasiones.

Tras el rescate, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades buscan determinar las condiciones en las que vivía el menor y si existían antecedentes de violencia o abandono.

Mientras avanzan las indagatorias, Ángel quedó bajo la protección de la Procuraduría del Menor, instancia encargada de garantizar su seguridad y bienestar.

¿Qué se sabe de Ángel tras el rescate en Zacatecas?

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el estado de salud del menor ni sobre posibles personas detenidas relacionadas con el caso.

Sin embargo, el pequeño permanecerá bajo resguardo de las autoridades de protección a menores mientras continúan las investigaciones.

En caso de que se compruebe el delito de maltrato infantil, las personas responsables podrían enfrentar multas económicas enormes y prisión de 1 a 10 años.

