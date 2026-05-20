Muere policía por golpe de calor mientras buscaba una persona desaparecida en Yucatán

Un operativo de búsqueda en el municipio de Maxcanú terminó en tragedia luego de que un policía de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán perdiera la vida mientras realizaba labores en una zona de monte de la comisaría de Chunchucmil, debido a un supuesto golpe de calor.

De acuerdo con las autoridades estatales, el agente presentó una emergencia médica relacionada con las altas temperaturas que se registraban en el área. Aunque sus compañeros solicitaron apoyo inmediato y paramédicos acudieron al lugar, el policía ya no contaba con signos vitales.

¿Quién era el oficial fallecido en Yucatán?

La SSP identificó al agente como Sergio Humberto Peraza Centurión, Policía Primero de 38 años de edad y con una trayectoria de 10 años dentro de la corporación.

El oficial fue despedido con honores por compañeros, mandos policiacos y familiares durante una ceremonia realizada en el Mausoleo del Policía, en Mérida.

El cortejo fúnebre salió desde una funeraria del centro de la ciudad rumbo al cementerio de Xoclán, escoltado por motociclistas de la misma corporación. Durante el homenaje participaron elementos de la SSP encabezados por el titular de la dependencia, Luis Felipe Saidén Ojeda.

ELEMENTO DE LA SSP FALLECE DURANTE LABORES DE BÚSQUEDA EN CHUNCHUCMIL



La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa con profundo pesar el fallecimiento de un elemento estatal que participaba en el operativo de búsqueda de una persona extraviada en una zona de monte de la… pic.twitter.com/UVeS2wgFo0 — SSP Yucatán (@sspyuc) May 18, 2026

Así fue el homenaje al policía caído en servicio en Yucatán

La ceremonia estuvo marcada por honores policiacos y momentos emotivos para familiares y compañeros del oficial. El acto inició con un mensaje de despedida, seguido del tradicional pase de lista y el toque de silencio interpretado por la Banda de Guerra.

Posteriormente, integrantes del grupo especial GOERA realizaron disparos de fusilería como señal de respeto al agente fallecido. Al mismo tiempo, patrullas y motocicletas encendieron torretas y sirenas durante un minuto.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando autoridades entregaron a la viuda del oficial una Bandera Nacional y un distintivo de la corporación en reconocimiento a su servicio.

HOMENAJE A POLICÍA ESTATAL CAÍDO EN SERVICIO



La Secretaría de Seguridad Pública despidió hoy con honores al Policía Primero Sergio Humberto Peraza Centurión, fallecido ayer en el cumplimiento de su deber.



Con 38 años de edad y 10 de servicio, el oficial perdió la vida durante… pic.twitter.com/8rAHkAJ5pt — SSP Yucatán (@sspyuc) May 18, 2026

Altas temperaturas ponen en riesgo a cuerpos de emergencia

En estados del sureste mexicano, como Yucatán, las olas de calor han provocado sensaciones térmicas superiores a los 40 grados, especialmente en zonas rurales y áreas de monte donde el acceso es complicado, donde policías, brigadistas y rescatistas enfrentan riesgos bajo temperaturas extremas.

Especialistas recomiendan que quienes realizan actividades físicas prolongadas bajo el sol mantengan hidratación constante, descansos frecuentes y vigilancia médica para evitar golpes de calor o deshidratación severa.

En este caso, el operativo se desarrollaba aproximadamente a ocho kilómetros dentro de la zona de búsqueda, lo que dificultó las maniobras de extracción y atención inmediata.

SSP Yucatán lamenta la muerte del oficial

A través de un comunicado, la SSP expresó sus condolencias a la familia, amistades y compañeros del elemento fallecido. La dependencia destacó que la entrega, disciplina y compromiso de Sergio Humberto Peraza Centurión quedarán como ejemplo de servicio para la corporación y para el estado de Yucatán.

La muerte del oficial ocurre en medio de una intensa temporada de calor que ha afectado a varias regiones del país y que mantiene en alerta a autoridades de Protección Civil.

