Cae el “cerebro” operativo del CJNG en Tijuana: Detienen a jefe de inteligencia; estaba armado

Las calles de la ciudad fronteriza de Tijuana se convirtieron en el escenario de una detención de alta relevancia para el mapa de seguridad en Baja California. Agentes policiacos lograron la captura de José Paulino Carrillo Cortez, hombre identificado por las autoridades como el encargado de coordinar las labores de inteligencia y estrategia para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El arresto corta de tajo las operaciones de vigilancia y recopilación de información que este presunto delincuente realizaba en la región norte del país, una zona disputada constantemente por diversas agrupaciones criminales.

Al momento de ser interceptado por las fuerzas del orden, el sospechoso no transitaba de manera desarmada, lo que obligó a una intervención rápida y precisa por parte de los elementos de seguridad para evitar un enfrentamiento en la vía pública.

Tras una revisión inicial, se confirmó que las actividades de Carrillo Cortez en la zona urbana representaban un factor de riesgo constante debido al equipo táctico que cargaba de forma ilegal al momento de su ubicación.

Armamento decomisado y las cuentas pendientes con la justicia

La peligrosidad del detenido quedó en evidencia al realizarse el inventario de los objetos que portaba consigo. Los uniformados le confiscaron un arsenal compuesto por 5 armas de fuego, las cuales presuntamente utilizaba para sus labores de protección y operaciones delictivas en el municipio.

Aunado a las pistolas, este hombre llevaba entre sus pertenencias una dotación de cargadores listos para ser utilizados, una cantidad considerable de cartuchos útiles y múltiples dosis de sustancias prohibidas listas para su distribución en el mercado local.

Además del material bélico y el narcótico, el supuesto estratega delictivo utilizaba un método de engaño para intentar burlar los filtros de seguridad de la ciudad.

Las autoridades investigadoras le localizaron una insignia apócrifa que simulaba pertenecer a una corporación oficial de seguridad pública, herramienta con la cual pretendía pasar desapercibido o usurpar funciones de las fuerzas de la ley.

Sin embargo, el cruce de datos en las plataformas gubernamentales arrojó que el sujeto ya era buscado de tiempo atrás, puesto que en los archivos judiciales del país existía un mandato de captura vigente en su contra por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, motivo por el cual fue puesto a disposición inmediata del agente del ministerio público correspondiente.

