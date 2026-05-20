¡Edomex bajo el agua! Fuerte lluvia inunda la México-Puebla, Valle de Chalco y Los Reyes La Paz

La fuerte lluvia que cayó en el oriente del Estado de México (Edomex) provocó severas inundaciones en diversos municipios de la entidad, además de afectaciones en la autopista México-Puebla.

El aguacero de este martes 19 de mayo dejó afectaciones en vialidades clave, donde el nivel del agua superó hasta un metro de altura, con paraderos inundados y calles convertidas en ríos.

Inundaciones en Edomex martes 19 de mayo

Las intensas lluvias acompañadas de granizo inundaron todos los carriles de la autopista México-Puebla, así como calles de Valle de Chalco, Ixtapaluca y Los Reyes La Paz.

Varios automovilistas y unidades del transporte público quedaron varados tras intentar cruzar las zonas afectadas, mientras que algunos fueron auxiliados por elementos de bomberos con apoyo de camiones de rescate.

En los videos difundidos en redes sociales se puede observar cómo los conductores intentan pasar sobre los ahora ríos de agua y lodo, arrastrando basura ante el colapso del drenaje.

Bomberos y personal de emergencia continúan trabajando para reducir los niveles de agua; sin embargo, las labores se han complicado debido a la basura que obstruye los drenajes y la falta de mantenimiento en las alcantarillas.

VIDEOS: Inundaciones en Toluca e Ixtlahuaca

Pero la zona oriente no fue la única afectada, ya que una intensa tormenta acompañada de granizo sorprendió a vecinos del Valle de Toluca, donde calles, vehículos y viviendas quedaron cubiertos por una densa capa de hielo.

La lluvia comenzó alrededor de las 15:00 horas y rápidamente generó complicaciones, especialmente en comunidades como San Andrés Cuexcontitlán, Santa Tlalpaltitlán y la zona cercana al Aeropuerto Internacional de Toluca, donde automovilistas reportaron inundaciones.

🚨#AlertaADN



🌨️ ¡Atención!⚠️ Fuerte granizada sorprende a Ixtlahuaca, #Edomex y autoridades piden extremar precauciones



📸: Ayuntamiento de Ixtlahuaca pic.twitter.com/Xnxl5W8yht — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 19, 2026

La carretera Toluca-Atlacomulco, a la altura de Ixtlahuaca, fue una de las zonas más afectadas, donde la acumulación de hielo sobre el asfalto complicó el paso hacia el norte del Edomex.

Municipios como Ixtlahuaca y Atlacomulco registraron una de las granizadas más intensas de la tarde, provocando rápidas afectaciones en vialidades y movilidad.

¿Continuarán las lluvias en CDMX y Edomex?

La combinación de una inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad propiciará fuertes lluvias en lo queda de la semana en distintas regiones del centro del país.

Por ello, la Ciudad de México (CDMX) activó la Alerta Amarilla en varias alcaldías debido al pronóstico de precipitaciones fuertes y posible caída de granizo.

Autoridades recomendaron a la población extremar precauciones, evitar transitar por zonas inundadas y mantenerse atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.