Ultimátum en Zacatecas: Productores amenazan con tomar las vías del tren ante falta de respuestas de autoridades

La tensión en el campo zacatecano ha alcanzado un punto crítico tras semanas de negociaciones rotas y promesas incumplidas. Productores de frijol de la entidad anunciaron un ultimátum dirigido a los tres niveles de gobierno: si no se llega a un acuerdo definitivo antes de este viernes 22 de mayo, paralizarán la conectividad del norte del país mediante el bloqueo total de las vías del tren.

En una rueda de prensa, los campesinos advirtieron que mantendrán la protesta por tiempo indefinido hasta obtener respuestas claras a sus demandas económicas. Los manifestantes detallaron que el bloqueo en las vías férreas dará inicio formal a partir de las 10:00 horas de este viernes, proyectando un despliegue de gran magnitud debido al descontento generalizado en el sector agrícola regional.

Este amago de parálisis general ocurre en un escenario de asfixia financiera para el sector, donde los agricultores denuncian modificaciones unilaterales a los convenios de comercialización, lo que mantiene varadas miles de toneladas de cosecha y amenaza con quebrar a las familias que dependen de la venta.

Amenazas de retiro de apoyos y represión gubernamental

La advertencia de bloquear las vías férreas y el aeropuerto internacional de Zacatecas es el resultado de una serie de fricciones acumuladas con el Poder Ejecutivo estatal. Organizaciones y productores locales han denunciado públicamente que el gobernador del estado, David Monreal Ávila, ha recurrido a estrategias de intimidación en lugar de resolver el conflicto agrario, amenazando a los campesinos con retirarles los apoyos federales y los programas sociales si continúan participando en las manifestaciones.

"Hacemos responsables de todas las acciones, de todos los bloqueos, de todos los problemas que podamos ocasionar por falta de atención y por falta de sensibilidad y capacidad para solucionar estos problemas que tenemos", mencionó el productor Federico Najar.

Exigen precio justo para su frijol… y el gobierno responde con amenazas de quitar apoyos



Protestan… y los reprimen



Así trata David Monreal a los productores de Zacatecas



Este es el “humanismo” de Morena



📹 @NoticiasAcceso pic.twitter.com/CUMtssdqoK — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 12, 2026

La disputa de fondo radica en el incumplimiento de un convenio firmado previamente ante notario público, el cual establecía un precio de garantía de 27 pesos por kilo de frijol. Según los afectados, las reglas de operación fueron modificadas sin previo aviso, reduciendo el pago real a solo 16 pesos por kilo y bloqueando el acopio regular de la producción en las bodegas oficiales.