“No quiero flores, quiero croquetas para perritos callejeros": último deseo de policía asesinado en Sonora

La historia de Rubén Alfonso Ríos León ha tocado el corazón de cientos de personas en Sonora y en redes sociales. El policía perdió la vida en cumplimiento de su deber, pero más allá de su labor como oficial, dejó un mensaje que hoy se convirtió en ejemplo de solidaridad y amor por los animales, al pedir croquetas en lugar de flores.

La Policía Estatal de Seguridad Pública confirmó el fallecimiento del elemento y reconoció su valentía, entrega y compromiso con la ciudadanía.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la última voluntad que expresó antes de partir, no quería flores en su funeral. En su lugar, pidió algo mucho más significativo para él, alimento y croquetas para perros en situación de calle y refugios de animales.

La última voluntad del policía Rubén Ríos emocionó en redes sociales

La familia del oficial compartió el mensaje durante los servicios funerarios realizados en Empalme, Sonora. Ahí explicaron que Rubén tenía un cariño especial por los animales, especialmente por los perros abandonados.

Por eso, quienes acudieran a despedirlo podían llevar bolsas de croquetas en vez de arreglos florales. Todo lo recaudado sería donado posteriormente a refugios y asociaciones dedicadas al rescate animal.

El gesto rápidamente se volvió viral porque reflejaba una faceta de un hombre sensible y comprometido no sólo con proteger personas, sino también con ayudar a los seres más vulnerables. En redes sociales, usuarios destacaron que incluso en sus últimos deseos pensó en quienes no tienen voz.

Policía de Sonora murió cumpliendo con su deber

La corporación estatal informó que Rubén Ríos murió mientras cumplía con su deber como integrante de la Policía Estatal de Seguridad Pública, durante un operativo. A través de una esquela oficial, la dependencia expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.

Además, reconoció que el oficial honró el uniforme con valor y profundo espíritu de servicio. “Su entrega, valentía y sacrificio permanecerán como el más grande ejemplo de servicio y honor”, señaló la corporación.

¿Por qué la historia de Rubén Ríos se volvió tan especial?

En medio de noticias marcadas por violencia e inseguridad, la historia de Rubén Ríos logró conectar con muchas personas por el mensaje humano que dejó detrás. Algunos usuarios en redes sociales, dijeron que es una gran idea y la replicarían.

Su última petición transformó un funeral en una cadena de ayuda para animales sin hogar y recordó que pequeños actos pueden generar un gran impacto. Dónde sus compañeros policías, mostraron una patrulla llena de croquetas.

Asociaciones animalistas y ciudadanos de Sonora también compartieron mensajes de agradecimiento por la iniciativa, mientras que otros usuarios aprovecharon para promover donaciones a refugios locales.

