Jalisco se blinda por alerta de ébola; refuerza filtros sanitarios en aeropuertos y puertos

La alerta internacional emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el brote de ébola en África ya encendió las alarmas en México. En Jalisco, las autoridades sanitarias anunciaron que reforzarán los filtros epidemiológicos en aeropuertos y puertos marítimos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que el objetivo es detectar oportunamente posibles casos sospechosos, principalmente entre personas que provengan de regiones africanas donde actualmente se reportan contagios.

Las medidas incluirán más personal sanitario, ampliación de filtros de revisión y protocolos especiales para aislamiento y atención médica inmediata.

¿Qué países están en alerta por el brote de ébola?

De acuerdo con autoridades sanitarias internacionales, los focos de preocupación se concentran principalmente en la República Democrática del Congo y Uganda.

El gobierno congoleño informó recientemente sobre 116 muertes sospechosas relacionadas con el brote y al menos 350 casos sospechosos adicionales.

Además, la enfermedad ya se extendió hacia nuevas localidades como Katwa y Nyankunde, lo que aumentó la preocupación por una posible expansión en regiones densamente pobladas.

La OMS considera que la movilidad constante de personas podría favorecer nuevos contagios si no se aplican controles sanitarios estrictos.

¿Qué medidas aplicará Jalisco ante posibles casos de ébola?

Las autoridades de salud detallaron que la vigilancia epidemiológica será más estricta para personas que hayan visitado recientemente regiones afectadas en África.

🔴#IMPORTANTE | La SSJ reforzará filtros sanitarios por la alerta sanitaria internacional de preocupación emitida por la OMS a causa de contagios de ébola en África.



Con información: Cecilia Cerna (@ceciliacerna19). pic.twitter.com/Hgi6KD02vU — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 19, 2026

Entre las acciones anunciadas destacan:



Reforzamiento de filtros sanitarios en aeropuertos y puertos

Incremento de personal médico y epidemiológico

Protocolos de aislamiento inmediato

Ambulancias especiales para traslados

Monitoreo clínico constante de casos sospechosos

Además, el estado ya definió dos hospitales públicos que podrían atender pacientes relacionados con el virus:



Hospital Civil de Guadalajara

Hospital General de Occidente

Según Héctor Raúl Pérez Gómez, también se mantendrá vigilancia sobre mexicanos que regresen de África y presenten síntomas compatibles con la enfermedad.

¿Qué es el ébola y cuáles son sus síntomas?

El ébola es una enfermedad viral grave que puede provocar fiebre intensa, debilidad, dolor muscular y hemorragias internas o externas.

El virus se transmite principalmente por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o cadáveres contaminados.

Aunque no se transmite por el aire como otras enfermedades respiratorias, sí puede expandirse rápidamente en lugares con poca infraestructura médica o donde no se aplican medidas sanitarias adecuadas.

Entre los síntomas más comunes están:



Fiebre alta

Dolor de cabeza

Fatiga extrema

Vómito y diarrea

Sangrados en casos severos

Por ello, las autoridades recomiendan acudir de inmediato al médico si una persona presenta síntomas tras haber viajado a zonas de riesgo.

Mundial 2026 aumenta vigilancia sanitaria en México

La cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026 obligó a las autoridades mexicanas a anticipar posibles escenarios sanitarios ante la llegada de turistas de distintas partes del mundo.

En el caso de Jalisco, el gobierno estatal considera fundamental fortalecer la prevención debido al flujo internacional de visitantes que se espera durante el torneo.

Mientras tanto, organismos internacionales continúan trabajando para contener el brote en África mediante campañas de concientización, vigilancia epidemiológica y envío de suministros médicos.

