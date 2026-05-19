VIDEO: ¡En plena calle! Hombre ataca con una piedra a adulta mayor y a una niña en Saltillo

Lo que parecía una tarde tranquila terminó convertido en una escena brutal y desesperante, una mujer de la tercera edad caminaba junto a una menor en una plaza pública de la colonia Beta Centauro en Saltillo, Coahuila, cuando de un momento a otro, un hombre tomó una piedra del suelo y se la lanzó directamente a la cabeza.

La agresión ocurrió frente a una iglesia del sector y quedó grabada por cámaras de vigilancia. En las imágenes, que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, se observa cómo el sujeto permanece varios segundos observando a las víctimas antes de actuar. Después, sin mediar palabra, levanta la piedra y la arroja con fuerza.

El impacto fue tan violento que la adulta mayor y la niña terminaron en el piso.

VIDEO del ataque a con una piedra a mujer de la tercera edad

Tras el ataque, el hombre salió corriendo de la zona mientras la mujer lesionada intentaba pedir auxilio entre el desconcierto y el dolor. Una oficial que se encontraba cerca escuchó los gritos y acudió al sitio, pero no logró darle alcance al responsable.

Vecinos y personas que estaban en la plaza quedaron impactados por lo ocurrido. La indignación creció todavía más cuando el video comenzó a viralizarse en redes sociales, donde cientos de usuarios exigieron que el agresor fuera identificado y detenido cuanto antes.

La víctima sufrió diversas lesiones derivadas del golpe, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente la gravedad exacta de su estado de salud.

🇲🇽🚨 ¡Indignante agresión en Saltillo! Un sujeto atacó a una abuelita lanzándole una piedra mientras caminaba con una menor en la Col. Beta Centauro. El hecho ocurrió frente a una iglesia y quedó grabado en video. Aunque una oficial intentó detenerlo, el agresor logró escapar. pic.twitter.com/nvhtMFm7rw — Libre Prensa (@Libre_Prensa_) May 19, 2026

Detienen a Cruz “N” , presunto agresor en Saltillo, Coahuila

Horas después del ataque, elementos de seguridad desplegaron un operativo en los alrededores de la colonia Beta Centauro y lograron ubicar al presunto responsable.

El detenido fue identificado como Cruz “N”, de 48 años, quien quedó a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente el caso.

De manera extraoficial trascendió que el hombre presuntamente padece una discapacidad intelectual permanente, situación por la que también sería canalizado a instancias especializadas para recibir atención adecuada mientras se determina su situación jurídica.