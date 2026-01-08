Terminal fantasma en Coatzacoalcos: Usuarios sentencian al Tren Interoceánico tras muerte de 14 personas

El sonido del silbato se apagó. En la terminal de Coatzacoalcos, Veracruz, donde hace unas semanas había algunas maletas, hoy solo hay silencio, personal de mantenimiento y una sentencia contundente de los usuarios: “No me subiría porque ya hay miedo”. A 11 días de la tragedia en Oaxaca, el Tren Interoceánico se ha convertido en un gigante paralizado.

La instrucción en las taquillas es breve y tajante. Una trabajadora de la estación confirmó lo que muchos temían: “Ahorita están suspendidas todas las corridas hasta nuevo aviso”.

No hay fecha para que los motores vuelvan a encenderse. Las tres líneas vitales del proyecto están congeladas:



Línea Z: Hacia Salina Cruz, Oaxaca (donde ocurrió el siniestro).

Hacia Salina Cruz, Oaxaca (donde ocurrió el siniestro). Línea FA: Hacia Pakal Ná, Chiapas.

Hacia Pakal Ná, Chiapas. Línea K: El enlace Oaxaca-Chiapas.

El trauma de los 14 muertos por descarrilamiento del Tren Interoceánico

La suspensión operativa es grave, pero el daño a la confianza parece irreparable. El descarrilamiento del pasado 28 de diciembre, que cobró la vida de 14 personas y dejó a más de 90 heridos, ha sembrado el pánico entre los habitantes del sur de Veracruz.

En un sondeo realizado por Fuerza Informativa Azteca (FIA), la negativa a usar el servicio fue unánime. El miedo a ser la próxima víctima pesa más que la necesidad de transporte.

“No, por mi seguridad no… si ya una vez pasó esto, siento que volvería a pasar”, confesó un habitante de la zona.

Otro testimonio fue aún más crudo, reflejando la incertidumbre sobre la calidad de las vías: “No me quiero arrimar a morirme, tengo mucha vida por delante para arriesgarme”.

¿Qué está pasando en las vías?

Mientras la terminal luce desierta, a unos metros se observa a personal realizando trabajos intensivos en los cruceros. Aunque oficialmente se desconoce la causa exacta del accidente, los reportes previos sobre daños e inconsistencias en las vías resuenan ahora con más fuerza que nunca.

La ciudadanía exige respuestas claras sobre el hecho más grave desde que el tren inició operaciones en 2023, pero por ahora, lo único seguro es que el tren no avanza y los pasajeros no quieren volver.

