Osa Mina pierde una larga batalla tras ser rescatada de un zoológico en Nuevo León

La osa Mina murió el pasado 10 de junio a causa de un paro cardiorrespiratorio derivado de una enfermedad cardíaca crónica avanzada, informaron la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fundación Invictus A.C.

De acuerdo con los resultados de la necropsia, entregados el 23 de junio, la condición cardíaca que padecía provocó un edema pulmonar severo e insuficiencia respiratoria aguda, lo que finalmente causó su fallecimiento.

Los especialistas señalaron que estos hallazgos coinciden con el historial clínico de Mina, quien ya presentaba cardiomegalia e insuficiencia cardíaca antes de ser rescatada.

¿Cuál fue la causa de muerte de la osa Mina?

Mina pasó los últimos nueve meses de su vida bajo resguardo de la Fundación Invictus, donde recibió atención médica constante, tratamientos especializados y estudios para atender diversos problemas de salud.

La Profepa y Fundación Invictus informan sobre el fallecimiento de la osa Mina a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.



La Procuraduría agradece a Invictus su profesionalismo y compromiso, pues desde que llegó Mina a esta institución, diariamente le dio la mejor atención… pic.twitter.com/qY06a7MTGb — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) June 24, 2026

Entre los padecimientos que enfrentaba se encontraba una desnutrición crónica que habría contribuido al agrandamiento de su corazón, además de severas afecciones en la piel que le provocaban dolor y que lograron ser controladas durante su estancia en el santuario.

Tanto Profepa como Invictus destacaron que el objetivo principal fue brindarle bienestar y una mejor calidad de vida durante sus últimos meses.

En febrero de este año, la osezna había recuperado 12 kilos, fuerza y parecía que se recuperaba favorablemente, sin embargo su salud seguía siendo delicada, lamentablemente no fue suficiente para mantenerla con vida.

¿Habrá sanciones por las condiciones en las que vivía Mina?

La Profepa informó que el procedimiento administrativo contra el predio donde permanecía confinada antes de su traslado ya concluyó.

La resolución, notificada en marzo de 2026, contempla sanciones y medidas de reparación del daño. Sin embargo, los responsables del establecimiento impugnaron la decisión mediante recursos legales. Mientras dichos recursos continúen en proceso, las sanciones no podrán ejecutarse.

La dependencia federal agradeció el trabajo realizado por la Fundación Invictus y reconoció el esfuerzo de quienes participaron en el cuidado de Mina durante la última etapa de su vida.

